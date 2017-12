Homenageado, patrono do Bolshoi Brasil reforça necessidade de um teatro para Joinville 

Cultura 01/12/2017 | 18h44 Atualizada em

O patrono fundador da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Vladimir Vasiliev, recebeu nesta sexta-feira a Medalha do Mérito Governador Luiz Henrique da Silveira, em cerimônia realizada na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Ele era o diretor artístico do Teatro Bolshoi de Moscou quando ocorreu a negociação para instalar uma escola da tradicional companhia russa em Joinville.

Criada pela Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais em 2015, a Medalha do Mérito Governador Luiz Henrique da Silveira é destinada a pessoas que deram contribuição para as relações internacionais de Santa Catarina.

— Vasiliev é um dos patronos fundadores da Escola do Teatro Bolshoi, um dos cases de maior sucesso nas relações internacionais do Governo do Estado — lembrou o secretário de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond.

Vasiliev foi ovacionado pela plateia de alunos da Escola, funcionários e muitas autoridades. Entre elas, estavam o secretário Carlos Adauto; o vice-prefeito de Joinville, Nelson Coelho; a esposa de Luiz Henrique da Silveira, Ivete Appel da Silveira; o presidente o Bolshoi Brasil, Valdir Steglich; vereadores e amigos do Bolshoi.

Em seu discurso, Vasiliev comentou da importância de um teatro para a cidade de Joinville, para que os formados pela Escola pudessem ter uma casa para trabalhar e lembrou que isso era um sonho de Luiz Henrique da Silveira.

— Muitos formados pela Escola estão espalhados pelo mundo trazendo glória para sua cidade e país. Mas, com certeza, queremos vê-los por primeiro, em casa – na sua cidade, nos espetáculos e galas, junto com atuais alunos e novas gerações. Eu quero muito viver esse momento, em que verei o Teatro aqui em Joinville com meus próprios olhos. Tenho certeza que Luiz Henrique e todos que o amam vão compartilhar este momento com muita felicidade — afirmou .

Falou ainda que a homenagem é valiosa porque tem o nome de um visionário. Luiz Henrique era prefeito de Joinville quando, no fim dos anos 1990, negociou a instalação da filial em forma de escola do tradicional Teatro Bolshoi de Moscou.

— Tivemos um interesse comum que foi a criação da Escola do Teatro Bolshoi em Joinville. Tenho orgulho ser um dos fundadores da Escola e cada vez que chego aqui em Joinville, com alegria, percebo que nossa Escola, que no início era um pequeno arroio de cultura, que com o tempo virou um rio florescente, que une Brasil, Rússia e todo o mundo. Em nossas veias corre o mesmo sangue – amor pelo belo! E, se não fosse Luiz Henrique da Silveira, hoje não estaríamos aqui — completou.

Vladimir Vasiliev tem fama internacional como "Deus da Dança" e "Dançarino do Século". Sua contribuição para o desenvolvimento da dança masculina no século XX é considerada de valor inestimável. Após se formar pela Escola do Balé Bolshoi em 1958 juntou-se ao Balé Bolshoi e em apenas um ano já foi promovido a estrela da companhia.

Após deixar o palco do Bolshoi, em 1988, foi ativo como artista convidado em muitas companhias de balé expressivas. Agora, atua como coreógrafo e professor convidado para companhias do mundo inteiro — as três peças completas da Escola Bolshoi Brasil foram dirigidas por ele.