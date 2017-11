VÍDEO: Netflix divulga trailer de episódio de Black Mirror dirigido por Jodie Foster

Quarta temporada 26/11/2017 | 09h48 Atualizada em

A Netflix divulgou neste sábado (25) o trailer do episódio Arkangel, da quarta temporada de Black Mirror. Para os fãs mais ansiosos, calma lá: ainda não foi anunciada a data de estreia da nova temporada.

Arkangel é dirigido pela atriz Jodie Foster, que já dirigiu outros episódios de séries da Netflix, como Orange Is The New Black e House of Cards. De acordo com o Internet Movie Database, estão no elenco Rosemarie DeWitt (La La Land), Brenna Harding (A Place to Call Home) e Owen Teague (It, a Coisa).

Assista ao trailer:

Pelo Twitter, a Netflix divulgou na noite de sexta (24) um pôster para o episódio, com o slogan: "Tudo sob controle".