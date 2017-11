VIDEO: Marisol, de Jaraguá de Sul, produz animação para o público infantil

Orelhada 02/11/2017 | 11h55 Atualizada em

Passados quase três anos da concepção do projeto, estreia no dia 18 a animação infantil Mundo Ripilica: as Aventuras de Lilica, a Coala, desenvolvido pela empresa jaraguaense Marisol. O Discovery Kids será o canal exibidor da leva inicial de dez episódios, mas quem não tem TV a cabo poderá assisti-los no YouTube Kids. É coisa rápida, sete minutos de muita cor, música e lições sobre amizade que envolvem as aventuras e brincadeiras da coala Lilica e sua amiga humana Donna.

O trailer abaixo dá uma ideia do que as crianças podem esperar. Mas não se trata de uma iniciativa comercial, qualquer, já que a produtora executiva da série (e uma de suas criadoras) é Beth Carmona, ex-diretora de programação da TV Cultura, do DKids America Latina e Disney Brasil e que já esteve envolvida em produções como Castelo Rá-tim-bum e Mundo da Lua.





