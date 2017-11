Veja onde assistir à pré-estreia da "Liga da Justiça" em SC

Clube do assinante 15/11/2017 | 11h35 Atualizada em

Nesta quarta-feira, os cinemas catarinenses parceiros do Clube do Assinante exibem a pré-estreia do filme A Liga da Justiça. O primeiro grupo de super-heróis das histórias em quadrinhos volta para as telas no feriado em sessões durante o dia e na madrugada. Confira onde assistir:

Arcoplex Araranguá -3D D - 14h, 16h30, 19h, 21h30

GNC Balneário Camboriú - 3D L - 16h30, 19h, 21h40, 22h, 00h01; 3D D - 14h, 19h20, 00h05; L - 13h20, 18h40; D - 15h50, 21h10

GNC Blumenau - 3D L - 16h30, 21h50, 00h01; 3D D - 14h, 19h10, 00h05; L - 13h20, 18h40, 00h01; D - 15h50, 21h10

Arcoplex Chapecó - 3D D - 14h, 16h30, 19h, 21h30; L - 18h30, 21h; D - 13h30, 16h

Arcoplex Criciúma - D - 14h, 16h30, 19h, 21h30

DellaGiustina Criciúma - 3D D - 13h30, 16h, 18h30, 21h

Cineshow Florianópolis - 3D L - 13h50, 18h50; 3D D - 16h20, 21h20; L - 18h; D - 15h30

Cinesystem Florianópolis - 3D L - 14h, 15h40, 16h40, 19h20, 20h40, 22h; 3D D - 18h10; L - 16h40, 21h30

Arcoplex Itajaí - 3D D - 14h, 16h30, 19h, 21h30; D - 13h30, 16h, 18h30; L - 21h

Arcoplex Jaraguá do Sul - 3D D - 14h, 16h30, 19h, 21h30, D - 13h30, 16h; L - 18h30, 21h

GNC Garten Joinville - 3D L - 16h30, 21h50, 00h01; 3D D - 14h, 19h10, 00h05; D - 15h50, 21h10; L - 13h20, 18h40, 00h10

GNC Mueller Joinville - 3D L - 16h20, 21h40, 00h01; 3D D - 13h40, 19h; L - 18h40; D - 16h, 21h10

Arcoplex Lages - D - 17h30, 20h30

Via Catarina Palhoça - 3D D - 14h, 16h30, 19h, 21h30; D - 18h30, 21h

Arcoplex São José - 3D D - 14h, 16h30, 19h, 21h30; L - 21h; D - 13h30, 16h, 18h30

Sinopse e Trailer

Ação. 120min, 12 Anos. De Zack Snyder ,com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Leia mais:

