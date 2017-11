Veja 5 filmes que estreiam nos cinemas catarinenses nesta quinta-feira

Clube do Assinante 09/11/2017 | 07h00 Atualizada em

"Gosto se Discute", com a youtuber Kéfera Buchmann e Cássio Gabus Mendes no elenco, entra em cartaz em oito cidades

"Gosto se Discute", com a youtuber Kéfera Buchmann e Cássio Gabus Mendes no elenco, entra em cartaz em oito cidades Foto: Agência Febre / Divulgação

Nesta semana, três filmes nacionais entraram em cartaz nos cinemas brasileiros. Dois deles, importantíssimos: No intenso agora e Vazante. O primeiro é um apanhado de imagens caseiras da década de 60. O documentarista João Moreira Salles passeia por revoltas estudantis, desigualdades sociais escancaradas no Brasil, dominação Soviética em Praga e a China sob o regime de Mao. Já Vazante conta com a parceira de Walter Salles, Daniela Thomas, na direção. O filme em P&B trata sobre conflitos e a incomunicabilidade entre povos numa fazenda situada na região dos diamantes em Minas Gerais, no início do século XIX. Santa Catarina, no entanto, recebe nesta quinta-feira a estreia mais leve e despretensiosa delas: Gosto se Discute, um filme de André Pellenz, com Kéfera Buchmann e Cássio Gabus Mendes. A proliferação dos foodtrucks e a perda do romantismo culinário servem de combustível para a narrativa. Na história, o chef de cozinha interpretado por Gabus Mendes perde o paladar prestes a fazer um novo cardápio para seu restaurante.

Comédia dramática. 90min, 12 anos. De André Pellenz, com Cássio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann, Gabriel Godoy.

O filme estreia nos seguintes cinemas parceiros do Clube do Assinante : GNC Balneário Camboriú, GNC Blumenau, Arcoplex Chapecó, Cineshow e Cinesystem Florianópolis, Arcoplex Itajaí, Arcoplex Jaraguá do Sul, GNC's de Joinville e Arcoplex São José.

Confira mais sinopses e trailers de outras estreias nos cinemas catarinenses parceiros do Clube do Assinante :



Pai em dose dupla 2

Comédia. 98min. De Sean Anders, com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson.

Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

O filme estreia nos seguintes cinemas parceiro do Clube do Assinante : GNC Balneário Camboriú, GNC Blumenau, Cineshow e Cinesytem Florianópolis, Arcoplex Itajaí, Arcoplex Jaraguá do Sul, GNC Garten Joinville, Arcoplex Palhoça e Arcoplex São José.



Invisível

Drama. 90min, 16 anos. De Pablo Giorgelli, com Mora Arenillas, Mara Bestelli, Agustina Fernandez.

Buenos Aires, Argentina. Ely é uma jovem de 17 anos que vive com sua mãe, Susana, em um pequeno apartamento em um conjunto habitacional localizado no bairro de La Boca. Ela mantém uma relação distante com sua mãe e leva uma rotina pesada, se dividindo entre as atividades domésticas e o trabalho diário num pet shop. Tudo muda quando ela descobre que está grávida de Raúl, bem mais velho, casado e seu chefe. Consumida pela angústia, a jovem terá que fazer uma difícil decisão: fazer ou não um aborto.

O filme estreia nos cinemas parceiros do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte e Cinesystem, ambos em Florianópolis.



A Vida de Uma Mulher

Drama. 199min, 14 anos. De Stéphane Brizé, com Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau.

Jeanne volta para casa após completar os estudos e passa a ajudar os zelosos pais nas tarefas do campo. Certo dia o visconde Julien de Lamare aparece nas redondezas e logo conquista o coração da jovem, que, encantada, com ele se casa e vai morar. Conforme o tempo avança Julien se mostra infiel, avarento e nada companheiro, o que vai minando a alegria de viver da antes esperançosa Jeanne.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.



O Formidável

Biografia/Comédia. 107min, 14 anos. De Michel Hazanavicius, com Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo.

Após terminar seu longo e famoso relacionamento com a sua musa Anna Karina e em meio à fase revolucionária de sua carreira, o célebre diretor e escritor Jean-Luc Godard inicia a produção de seu mais novo filme: A Chinesa, longa que narra a história de um grupo de jovens que tentam incorporar princípios maoístas ao seu cotidiano político. Durante as filmagens, ele conhece Anne Wiazemsky e, logo, os dois se apaixonam.

O filme estreia no cinema parceiro do Clube do Assinante Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.

Leia mais:

Veja todos os cinemas parceiros do Clube do Assinante

Escândalos sexuais derrubam projetos em Hollywood