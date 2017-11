Spice Girls devem se reunir em 2018 com Victoria Beckham, diz jornal

Retorno das divas 13/11/2017 | 11h48 Atualizada em

Duas décadas depois de estourarem, as cinco mulheres que formaram um dos maiores grupos de música pop do mundo devem se reunir novamente em 2018. As Spice Girls Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie B, Melanie C e até Victoria Beckham — a que evita revivals — estão planejando gravar um especial de TV e lançar uma compilação de sucessos, de acordo com uma fonte ouvida pelo jornal The Sun.

— Elas estão conversando secretamente desde o verão, e concordaram em se reunir em 2018 — avisou a fonte anônima.

No início do ano, o mesmo The Sun informou que Victoria Beckham havia acionado advogados para impedir o retorno do grupo que a fez famosa. Na época, Geri, Emma e Melanie B pensavam em formar o trio Spice Girls GEM, nome que, pelas união das siglas, indicava a ausência de Melanie C e Victoria.

— Fazer com que Victoria concordasse foi um golpe para todos, já que ela sempre foi a que evitava reuniões — observou a mesma fonte.

Foi o divórcio de Melanie B e o nascimento do filho de Geri o que teria unido de novo as integrantes. O reencontro deve contar com o apoio do agente Simon Fuller, responsável pelo auge do sucesso na carreira das meninas.

Leia mais notícias de Entretenimento