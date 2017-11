"Sereia" é eleita musa da 5ª Convenção Internacional de Tatuagem em Joinville

Entretenimento 12/11/2017 | 21h57 Atualizada em

A maquiadora e cabeleireira de Cascavel (PR) , Veridiana Razini, 36 anos, foi eleita Musa Brasil Tattoo 2017, concurso realizado durante a 5ª edição da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville, o segundo maior evento do ramo na América Latina. O segundo lugar foi conquistado por Melissa Ferraz, de São Paulo, e o terceiro por Luciana Martins, Paraná.

— Este concurso reforça que a tatuada é mãe, esposa, profissional como todas as outras mulheres e estamos na mesma luta por dias melhores, por uma vida mais digna e principalmente, respeito. Queremos e devemos ser respeitadas como todas as mulheres — declarou Veridiana.

Veridiana apresentou uma performance fantasiada de sereia, homenagem à filha de 12 anos e animou muito o público.

— Minha filha é minha grande inspiração, assistimos muitos filmes infantis juntas e resolvi fazer algo diferente pensado nela — conta.

Além das tatuagens, foram avaliados critérios como atitude, estilo, beleza, simpatia, personalidade e ousadia.

— Foi uma disputa acirrada com candidatas que fogem dos padrões tradicionais e são um grande orgulho para mim, pois reforçam o poder da mulher — afirmou a DJ Sabrina Boing Boing, madrinha do concurso que está em sua segunda edição.

A Musa Brasil Tattoo recebeu como premiação vários brindes, sessão fotográfica, tatuagem do renomado artista Theo Pedrada e uma viagem para Lisboa (Portugal).

Fato inusitado

Quem acompanhou a divulgação do resultado do concurso observou que levou algum tempo até que Veridiana, anunciada como vencedora, subisse ao palco para receber a faixa e a premiação.

— Quando vi que não tinha ficado em segundo e nem e terceiro, fui buscar algo para beber. Estava tensa para a apresentação, cansada até. Quando vi que não estava entre as finais, relaxei. Estava satisfeita por ter participado e ter feito a minha performance e vibrado com a galera. Quando anunciaram meu nome eu não me dei conta. Vi as pessoas vindo atrás de mim. Realmente foi uma surpresa! — explica.

Miss Pin-Up

No domingo, a eleição foi da Miss Pin-Up, para a qual dez candidatas concorriam ao título. Larissa Siegel foi eleita a Miss Pin-up 2017, com Cintia Baptista em segundo lugar, seguida de Ana Carolina Artioli.

Larissa (ao centro), Cintia (à esquerda) e Ana Carolina foram eleitas Miss Pin-Up do evento deste ano Foto: