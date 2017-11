Seguidores pedem para Glória Maria deletar post sobre Consciência Negra; jornalista rebate

Confusão 20/11/2017 | 18h01 Atualizada em

Pouco antes do Dia da Consciência Negra, comemorado no Brasil nesta segunda-feira (20), a apresentadora Glória Maria causou polêmica nas redes sociais. A jornalista da Globo usou o Instagram para compartilhar a frase "o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece", creditada ao ator norte-americano Morgan Freeman.

Nos comentários, alguns seguidores se posicionaram contrários à públicação de Glória e chegaram a pedir para que ela deletasse a imagem. "Desnecessária a frase. Consciência humana de quem? Não vejo o negro se amando, não vejo o negro na política, não vejo o negro nas universidades públicas, não vejo o negro à frente, no controle, sabe?", escreveu um internauta.

Com a discussão entre os seguidores favoráveis e contrários, a apresentadora decidiu se manifestar novamente, desta vez nos comentários.

Abaixo, leia o comentário na íntegra.

Pra todos que não concordam com este pensamento do Morgan Freeman: não concordar é um direito de vocês! Mas pretender que todos pensem igual é no mínimo prepotente! Eu concordo totalmente com ele! Pra começar, ele não é brasileiro e não está citando o dia da Consciência Negra. Uma conquista nossa! Está falando de algo muito maior. Humanidade! Eu e ele também nascemos negros e pobres e conquistamos nosso espaço com muita luta é trabalho! Não somos privilegiados. Somos pessoas que nunca aceitaram o lugar reservado pra nós num mundo branco! Algum de vocês conhece a minha história e a dele? Se contentam em tirar conclusões e emitir opiniões equivocadas em redes sociais! Nós estudamos, lutamos, resistimos e combatemos todo tipo de discriminação! O preconceito racial é marca nas nossas vidas! Mas não tenho que mudar minhas ideias por imposição de quem quer que seja! Apagar este post???? Nunca!!!! Quem não concorda com ele ok! Acho triste mas entendam. As cabeças e os sentimentos graças a Deus não são iguais! Como lutar contra a desigualdade se não aceitamos as diferenças? Queridos vivam suas vidas e nos deixe viver a nossa! Temos que tentar sempre encontrar nosso próprio caminho! Sem criticar e condenar o dos outros! Cada um precisa combater o racismo da maneira que achar melhor! Lembrando sempre do direito e da opinião do outro!sou negra e me orgulho . Mas não sigo cartilhas . Minhas dores raciais conheci e combati sozinha! Sem rede social para exibir minhas frustrações! Tenho direito e dever de colocar o que penso num espaço que é meu! Não imponho e não aceito que me digam como devo viver ou pensar!

