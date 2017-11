Sábado de humor: 4 espetáculos divertidos para curtir em Santa Catarina 

Clube do Assinante 10/11/2017 | 19h00 Atualizada em

Florianópolis

O humor de Hermes & Renato

Formado por Marco Antônio Alves, Adriano Pereira, Felipe Torres e Franco Fanti, o crew de Hermes & Renato conta com as participações especiais de Bruno Sutter e Mario Matias em Hermes & Renato: uma tentativa de show, peça que estrou no Festival Risadaria, em São Paulo, e teve bilheteria esgotada. O grupo de humor, que despontou em 1999 na MTV e se mantém nas telas até hoje no canal a cabo FXBrasil, da Fox. Especialistas em esquetes, o coletivo de humor apresenta suas novidades na TV, nas redes sociais e também nos palcos.

Quando: sábado, às 20h30min

Onde: Teatro Governador Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600, KM 05, Saco Grande Florianópolis)

Quanto: R$ 80. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 40% de desconto na compra do ingresso antecipado no site Blueticket (de R$80 por R$ 50)



Jaraguá do Sul

Sempre um Show Diferente

Com a definição "humor à moda antiga", Paulinho Mixaria leva a nova temporada de seu show de humor, Sempre um Show Diferente, a Jaraguá do Sul como parte da temporada de apresentações de 2017. No palco, seu personagem, um típico gaúcho do interior, conta vários causos de sua vida e discorre sobre assuntos da atualidade.

Quando: sábado, às 20h30min

Onde: Sociedade Cultura Artística – SCAR (Rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul)

Quanto: R$ 50. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 20% de desconto na compra do ingresso antecipado no site Ticketcenter (de R$50 por R$ 40)



Capivari de Baixo

Fazendo Suas Graça

Humorista e repórter do late show The Noite com Danilo Gentili (SBT), Murilo Couto apresenta seu stand up Fazendo suas Graça em Capivari de Baixo. Além de ser integrante e fundador da Banda Renatinho e do primeiro grupo de comédia do Norte do Brasil, Murilo se dedica a criar conteúdo para seu canal do YouTube.

Quando: sábado, às 20h

Onde: Parque Ambiental Encantos do Sul (General Osvaldo Pinto da Veiga, Tubarão, Capivari de Baixo)

Quanto: R$ 60 (plateia) R$ 70 (plateia Vip). Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto na compra do ingresso antecipado no site Blueticket (de R$ 60 e R$ 70 por R$ 30 e R$ 35)

Carioca do Pânico volta a SC Foto: Reprodução Facebook / Reprodução Facebook

Balneário Camboriú

Carioca em Más Companhias

Carioca em Más Companhias traz a Balneário Camboriú o novo show do humorista Carioca. O espetáculo de humor conta com personagens consagrados do ator, principalmente os exibidos no Programa Pânico na TV, entre eles Jô Suado, Lelé Santos, Boris, Bolsonabo e o abençoado Pastor Cráudio.

Quando: sábado, às 20h

Onde: Centro de Eventos Itália (Avenida Central, 335, Centro, Balneário Camboriú)

Quanto: (1ºlote) R$ 60. Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto na compra do ingresso antecipado no site Ticketcenter (de R$ 60 por R$ 30)

