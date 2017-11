Rubens: Músico de Joinville lança disco de country gravado em Nashville, capital do estilo

Orelhada 06/11/2017 | 11h23 Atualizada em

Foi em 2011, quando a vontade de continuar tocando foi mais forte do que o fim de sua banda de rock, que o joinvilense Roberto Trevizan aproximou-se da country music. Aos poucos, o interesse e a pesquisa pelos grandes nomes do estilo virraram paixão e logo ele estava entranhado no seu dia a dia, inclusive inspirando novas composições. Quando Trevizan já colecionava apresentações em bares e eventos country, surgiu, em agosto passado, uma segunda viagem a Nashville, nos Estados Unidos, a capital mundial do gênero. Encorajado por um amigo, ele encarou o desafio de gravar na cidade, mais especificamente no Studio 23, com Bryan Cumming, produtor que trabalhou com vários bambas da country music. Além disso, Trevizan contou com o suporte de músicos locais, entre eles, Glen Duncan (violino, banjo e dobro), que já tocou com John Denver e Faith Hill, entre outros astros americanos.



O resultado é Corn and Pride, EP de quatro faixas com todas as nuances e sotaques da mais pura música country. Não é exagero dizer que, ao ouvir The Rest of my Life ou Old Chords, Trevizan soa como alguém que passou a vida ouvindo Willie Nelson em algum distante recanto rural dos Estados Unidos.

- Agarrei o projeto com apenas seis semanas de prazo entre escrever as músicas, revisar, fazer melodias e gravar. Algo que eu achava que levaria anos planejando acabei fazendo no intervalo de seis semanas. Foram dois dias intensos. É muito gratificante ver o que foi construído, principalmente por que foi a primeira vez que gravei, ainda mais em Nashville - comemora.



Corn and Pride está disponível nas principais plataformas de streaming (Deezer, Spotify, Google Music, iTunes). No próximo sábado (11), Trevizan será uma das atrações do Texas Day, evento dedicado à country music que acontecerá na Fazenda Crossville, em Itajaí.