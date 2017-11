Rubens: Livro contará trajetória de Marina Mosimann nas artes em SC

Orelhada 06/11/2017 | 06h35 Atualizada em

Um tributo. Assim foi pensado Superlativa Marina, livro que refaz a trajetória e a importância de Marina Mosimann para as artes de Santa Catarina, e de Joinville em especial. Nascida em Blumenau, Marina inscreveu seu nome no cenário cultural de Joinville primeiro como marchand, à frente da já lendária Galeria de Arte Lascaux, que funcionou de 1976 a 2000 e teve endereços também na Capital e em Balneário Camboriú. Ela ainda dirigiu o Museu de Arte de Joinville (MAJ) e entidades dedicadas à área cultural no Estado.



Negociando, gerindo, criando pontes, vitaminando carreiras e expandindo circuitos, são quatro décadas de empenho na disseminação da arte. Com texto e pesquisa da jornalista Néri Pedroso, o livro entrelaça vida e trabalho por meio das lembranças da própria Marina, de depoimentos de figuras relevantes da cultura local e artigos de Juarez Machado e Walter de Queiroz Guerreiro. Superlativa Marina conta com recursos do Simdec via mecenato municipal e sai pela Lápis Editora e Projetos Culturais, que neste mês fará lançamentos em Blumenau, Florianópolis e Joinville – nesta última, a data é dia 16, no Instituto Juarez Machado.

Palhaçaria monumental

O Segundo Encontro de Palhaças e Palhaços de Joinville será consideravelmente maior do que a estreia do evento, em 2016. Se há um ano, 15 grupos fizeram a festa durante quatro dias, desta vez serão 24 companhias de cinco Estados e da Espanha bombando nove dias de programação (de 2 a 10 de dezembro), sediada na Ajote, na Amorabi, na Galeria 33 e em praças. Totalmente independente, o encontro busca um “fôlego extra” nas contas por meio de campanha de financiamento coletivo no site Catarse.me, que continua no ar e em busca de mais apoiadores.

Exposição com aura

A Galeria El Clandestino e a Picta Escritório de Arte despejam um número considerável de trabalhos artísticos a partir de hoje com a exposição Hic et Nunc: Aqui e Agora, dividida em dois espaços de Joinville: o Kok Asian Mood (rua Rio Grande do Sul, 145) e o Mercure Prinz Hotel (rua Otto Boehm, 525). Até 9 de dezembro, 36 artistas apresentam pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, fotografias, joias, objetos em porcelana, roupas e lenços, entre outros suportes, e com suas criações estabelecem o conceito do projeto, baseado no filósofo alemão Walter Benjamin, para quem cada obra de arte é única e dotada de uma aura que a faz digna de contemplação. Além de parte da mostra, o Kok sediará workshops, oficinas e bate-papos sobre criatividade e design. Informações pelos e-mails gabriela.loyola@picta.art.br ou contato@elclandestino.com.br.









Netflix não se envolverá mais em nenhuma produção de House of Cards que inclua Kevin Spacey. Vamos continuar trabalhando com a MRC durante o hiato para avaliar nossos próximos passos com relação à série. Também decidimos que não seguiremos com o lançamento de Gore, que estava em pós-produção e era estrelado e produzido por Kevin Spacey. Netflix Netflixoficializa a demissão do ator, bombardeado por denúncias de abuso sexual. Além de tirá-lo de House of Cards, a empresa de streaming desistiu da cinebiografia do escritor Gore Vidal.

Ator Kevin Spacey Foto: Nicholas Kamm / AFP