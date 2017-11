Rubens: Inscrições abertas para a segunda temporada do Palco SC

Orelhada 04/11/2017 | 08h31 Atualizada em

Os interessados em participar da segunda temporada do programa Palco SC têm até 1o de dezembro para entrar no site cafemaestro.com.br e fazer parte da seleção. Dezoito nomes do Estado estarão na atração em 2018, exibida pelo canal Music Box Brasil – os escolhidos serão divulgados em dezembro e as gravações acontecerão no mês seguinte. Lily Blumerants, Ana Paula da Silva e Dentinho Arueira são os artistas de Joinville que participaram da temporada de estreia do projeto.



Bagagem Premiada

A Cia. Avenida Lamparina retornou a Jaraguá com a mala cheia de prêmios após participar do 18º Festival Internacional de Teatro Rosario em Cena, realizado em Santa Maria (RS) entre 22 e 28 de outubro. Os dois espetáculos apresentados pelo grupo foram premiados – Ivan, o Defeituoso (foto), com quatro estatuetas, e Fuxiquinhos: o Casamento, com três -, além de colecionarem outras 11 indicações.

