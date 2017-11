Rubens: Banda goiana Boogarins se apresenta em Joinville no dia 28

Orelhada 03/11/2017 | 05h45 Atualizada em

Dá até um frio na barriga saber que assistiremos ao Boogarins (foto) em Joinville no dia 28. Uma das maiores/melhores bandas independentes do País, o psicodélico quarteto goiano chegará ao Sesc com o terceiro disco da carreira, Lá Vem a Morte, lançado em junho, e um rastro de boas críticas que o levou a tocar nos EUA e na Europa, além de festivais como Lollapalooza e Rock in Rio Lisboa. A nova passagem por Santa Catarina terá como companhia a Hierofante Púrpura, de Mogi das Cruzes (SP).



Arte no Gabinete

“Dá licença, prefeito, vim ver a exposição”. É assim que o dileto leitor pode dirigir-se a Udo Döhler quando for ao gabinete dele para conferir Fluxos, série de fotomontagens que Marc Engler exibe por lá até 16 de dezembro. O convite partiu da Prefeitura de Joinville. Apesar do espaço um tanto inibidor, vale conhecer as novas obras do artista contemporâneo, que mais uma vez aposta no cubo como símbolo do processo industrial e da nossa prisão invisível, agora, fazendo referência ao movimento frenético do cotidiano.

Lar, doce lar

Finalmente ganhou nova casa o Yellow Phant, a estátua de elefante com cara de minion assinada pelos artistas joinvilenses Fábio Tadaieski e Vanessa de Oliveira. A obra foi produzida para a Elephant Parade de Santa Catarina do ano passado, mas não foi arrematada e permaneceu com o casal, rodando o Estado. Em 2017, ela foi parar na edição paulista do evento e, entre setembro e outubro, ficou exposta num shopping e num hotel. Aí, no leilão de encerramento, um bom coração resolveu adotar a peça e por um fim em sua carreira na estrada.

Internacional

Visitinha internacional nos palcos joinvilenses. Trata-se da The Exalted Piledriver, nome veterano da cena thrash metal canadense que está na ativa desde 1984. A banda faz a única parada no Sul hoje, no Garage, encerrando uma maratona heavy que começa às 18 horas com Metal Genocide, Axecuter, Battalion, Harpago e Antroforce. Os ingressos custam R$ 60.

Canto do Povo

O Grupo Canto do Povo volta a ocupar o galpão da Ajote com a peça A Farsa do Juiz, que fica em cartaz de hoje até domingo, às 20 horas. Nela, um juiz glutão pede ao dono de uma hospedaria que roube o assado de um caçador, causando uma série de outros crimes e confusões. Numa parceria com o Fiesc/Sesi, as apresentações contarão com um intérprete de libras.

Prêmio da Música Catarinense

Encerram-se hoje as inscrições do 5º Prêmio da Música Catarinense. Quem lançou trabalho autoral no último ano devem apresentar-se no site premiodamusicacatarinense.com.br. O voto popular apontará os melhores em oito categorias (clipe, cantor, cantora, álbum, álbum instrumental, artista solo, banda e artista revelação), que serão premiados no dia 22, em Florianópolis.