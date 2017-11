Rejane: Projeto do Pedala Joinville quer arrecadar bicicletas para o Natal

Joinville é reconhecidamente uma cidade que tem um povo solidário, certo? Tanto que, se você parar pra pensar, facilmente vai lembrar de algum conhecido ou amigo que está ajudando alguém ou alguma entidade. Pois em tempos de Natal, o Pedala Joinville resolveu fazer uma campanha que arrecada bicicletas. Sabe aquela que está jogada de lado na sua casa, sem uso? Pois ela pode virar um presente de Natal para uma pessoa que sonha em ter uma bike. O objetivo do grupo é conseguir 30 bicicletas. Quem quiser ajudar pode ligar para o telefone (47) 3422-0137.

Além das bicicletas que, se for preciso, serão reformadas, quem for receber o presente vai ganhar também capacete e uma capacitação de direção segura.

