Rejane: Núcleo de decoração organiza festa para ajudar autistas, em Joinville

Diversão e solidariedade podem andar juntas! Quer ver só? O Núcleo Catarinense de Decoração (NCD) está organizando uma grande festa em prol da Associação de Amigos dos Autistas de Joinville (AMA). É o 1º Pré-reveillon que acontece no dia 8 de dezembro no Manchester Hall e que tem como intenção arrecadar recursos para melhorias na sede da AMA, que atualmente atende mais de 100 crianças e até alguns adultos. A proposta é fazer um novo playground e o custo disso é de R$ 190 mil. A expectativa dos organizadores é vender mais de 500 ingressos para o evento e com isso custear o projeto. “Queremos fazer um evento que entre para o calendário de Joinville e região e que inspire atitudes solidárias em toda a sociedade”, destaca o diretor do NCD Regional Norte, Sidney Rosa. A AMA é uma entidade de caráter beneficente, sem fins lucrativos. Os ingressos para a festa custam R$ 100,00 e estão à venda em qualquer uma das lojas associadas ao NCD Regional Norte.

ANIVERSÁRIO

Os pais Janaina e Jerber Antônio Cavasolla, mais o irmão Luigi, comemoraram o aniversário de 4 anos de Pietro Leonardo. Parabéns! Foto: alana schwoelk / Divulgação

Árvore dos Sonhos

O clima de Natal desperta sentimentos de solidariedade e compaixão, e a gente sempre tem vontade de comprar um presente para doar para alguma criança que tenha pais com menos condições financeiras, certo? Pois no Garten Shopping foi montada a Árvore dos Sonhos e para ajudar alguém basta escolher um dos cartões pendurados na árvore e comprar o presente que deve ser deixado no concierge. O objetivo é presentear 221 crianças e adolescentes do Lar Abdon Batista, Casa do Adalto, Lar Emanuel e Padre Facchini.

DIA DE FESTA

Amanda Gauza comemorando sua formatura no ensino médio do Bom Jesus. Foto: max schwoelk / Divulgação

CELEBRANDO O AMOR

Sheyla Guerretta e André Correa estão comemorando neste mês 4 anos de união. Mais felicidades para o casal. Foto: arquivo pessoal / Divulgação

TáNoInsta

@ailagamameyer curtindo em família o clima de natal. Foto: reprodução / Divulgação

Em tempos de festas

O encanto do Natal já chegou a Jaraguá do Sul: com luzes, neve artificial, uma apresentação musical com direito a chegada do Papai Noel, mais a inauguração da decoração natalina. O evento movimentou a cidade e levou milhares de pessoas à Praça Ângelo Piazera, no Centro. E a programação continua: nos dias 30 de novembro e 7, 10, 14, 15, e 16 de dezembro, a praça volta a ser palco de apresentações. Os espetáculos acontecem sempre às 20 horas e envolvem o Studio Ornellas, o Colégio Evangélico Jaraguá, Secretaria de Educação, Galpão da Dança, Coral Municipal e Teatro da Escola Helmuth Duwe, Studio Liz e Escola de Música Musuca. A programação tem o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.

Falando em Natal

Foto: thaina vicente / Divulgação

Eu já mostrei aqui na coluna a Isabela. Agora olha só mais esse ensaio lindo, em clima de Natal. As meninas da foto são Olívia, de 5 anos e Cecília de 7 meses. Coisa mais querida, né? Com certeza, o sorriso dessa dupla vai alegrar seu dia, porque já animou o meu. E viva o Natal, que nos permite ver esses momentos encantadores.

