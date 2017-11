 Rejane: Natal do Harmonia Lyra rende frutos

Coluna social 30/11/2017 | 11h26 Atualizada em

Quem lê a coluna sabe que, além de incentivar eventos solidários da nossa cidade, gosto também de depois falar dos resultados alcançados. É aquela máxima, muito importante, de ser verdadeiro e transparente, né?

Pois a boa notícia é que o recital de abertura do Natal da Harmonia rendeu muitos frutos. Como cada ingresso para o espetáculo tinha que ser trocado por três litros de leite, e a casa lotou, no fim da noite tinha uma verdadeira montanha de doações.

Segundo o presidente da Sociedade Harmonia Lyra, Álvaro Cauduro, ao todo foram arrecadados 1.250 litros de leite, 135 latas de leite em pó, 25 pacotes de leite em pó, seis latas de leite especial para crianças e ainda três caixas de leite condensado e duas latas de farinha láctea. Tudo foi levado e entregue no Lar Abdon Batista e, com certeza, vai ajudar no sustento das crianças que vivem por lá. Bacana, né? Com certeza!

Foto: Leandro Soares / Divulgação

Palminhas

Nathália Luiza, filha de Flávia e Edson Naatz, comemora neste fim de semana 15 anos. Na foto, a aniversariante em ensaio especial para marcar a data.

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Aperfeiçoamento

Milena Zanella acaba de voltar de mais um congresso internacional. Desta vez o aperfeiçoamento foi em Harvard.

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

Mais um niver

Tiago Firmo e Moisés Rocha na festa de aniversário de Kauan Firmo, que completou 11 anos.

Foto: Elton Costa / Divulgação

Comemorações na gastronomia

Os 10 anos de atividades da Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL de Joinville foram festejados com um bom jantar na Pizza da Pedra. É que o grupo, além de estar à frente de empresas do setor, também curte um bom jantar, ainda mais com um bom motivo para comemorar. Pra quem não sabe, a Câmara é responsável pela realização de eventos que já fazem parte da agenda da cidade, como o Festival Gastronômico, o Stammtisch e o recente Drink Week.

Foto: @institutojuarezmachado / Divulgação

#TanoInsta

@institutojuarezmachado em dia de comemoração pelos três anos. E claro que o próprio Juarez recebeu os convidados e participou da festa, sempre acompanhado da amada @melinamosimann