Rejane: Natal da Harmonia Lyra promete espetáculos em Joinville

O evento começou pequeno, foi ganhando força e hoje, na quarta edição, já é uma festa esperada pelos joinvilenses. Eu estou falando do Natal da Hamonia, que começa esta semana. E o primeiro evento será um concurso de mesas natalinas nesta terça-feira, a partir das 18h, na sala Mozart do clube. Logo depois, às 20 horas, no grande salão da sociedade, tem uma apresentação do barítono Douglas Hahn e do pianista Matheus Alborghetti, que vão trazer ao público um repertório recheado de músicas natalinas. Em seguida, quem sobe ao palco será a Escola de Teatro Bolshoi do Brasil, acompanhada do pianista e diretor-geral da companhia, Pavel Kasarian e do violonista Gabriel Vieira. A apresentação também foi especialmente preparada para o evento. Os ingressos solidários já estão à disposição e podem ser trocados na secretaria do clube por três litros de leite ou uma lata de leite em pó, que depois serão doados para entidades beneficentes de Joinville.

Não para por aí

Nos dias 27,28, 29 e 30 de novembro, a Escola Arte Maior faz quatro espetáculos de Natal, sempre com início às 20 horas. Nos dias 28,29 e 30 de novembro e 5,6 e 7 de dezembro, está programada uma Feira de Artesanato com produtos natalinos no pátio da Sociedade Harmonia-Lyra. E ainda nos dias 6 e 7 de dezembro, acontece o grande evento do Natal da Harmonia: o tradicional Natal na Sacada com a apresentação das crianças do coral da Escola Arte Maior, acompanhado da Camerata Lyra. Nos dois dias, os espetáculos iniciam às 20 horas.

O idealizador

Por trás de toda essa programação está o presidente da Sociedade Hamonia-Lyra, Álvaro Cauduro, que sonhou em levar a magia do Natal para o clube tradicional da cidade. Fui conversar com ele para saber mais sobre o sonho realizado.





O evento começou pequeno e hoje já é um dos mais bonitos da cidade nesta época do ano. Como foi isso?

Álvaro Cauduro – A Harmonia-Lyra esteve presente na vida cultural da cidade por muitas gerações ao longo de mais de 150 anos. Passou por um período de adormecimento. Recomeçamos devagar testando a fórmula. Hoje já está consolidado. O Natal na Sacada é um sucesso.

Muita gente tem ajudado a fazer esse evento. Esse era um propósito? Unir as pessoas em prol do Natal?

Cauduro – Quando propus reiniciar as atividades culturais com destaque para o Natal, houve uma aceitação muito grande da comunidade, da imprensa, das empresas, instituições e mesmo do poder público municipal. Hoje temos excelentes parcerias, que são a base das nossas realizações.

Qual o seu sentimento ao ver que conseguiu fazer desse evento um acontecimento esperado pelas famílias joinvilenses?

Cauduro – É uma satisfação muito grande que gostamos de compartilhamos com todos. Alegria é um sentimento contagiante.

Qual é o seu sonho de Natal?

Cauduro – Poder contribuir um pouquinho para que possamos curtir a vida com muita harmonia.

Mais festa

O Espetáculo Natal Branco, criado exclusivamente pela D’Arte Multiarte, responsável pelo Natal Luz de Gramado/RS, atraiu 15 mil pessoas para a festa de Natal do Shopping Mueller. Além do belíssimo musical que encantou o público, a noite ficou completa com a chegada do Papai Noel, que esse ano veio acompanhado da Mamãe Noel. Na foto, a superintendente Aurea Pirmann com o casal, mais personagens do espetáculo. Foto: marcelo kupick / Divulgação