Rejane: Mutirão atende 225 pessoas para exames em Joinville

Diabetes 21/11/2017 | 18h48 Atualizada em

Registro da equipe de médicos voluntários do evento, que foi coordenado pelo médico Evandro Luís Rosa, no centro da foto

Registro da equipe de médicos voluntários do evento, que foi coordenado pelo médico Evandro Luís Rosa, no centro da foto Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

O 1º Mutirão do Diabetes de Joinville foi um sucesso. Mesmo com chuva, 225 pessoas compareceram para fazer exames como avaliação do fundo de olho, aferição da pressão arterial, índice de massa corporal e glicemia. Dos pacientes triados, 12 que apresentavam quadros mais delicados foram encaminhados para o tratamento com laser da retina. Eles terão o atendimento agilizado por meio de uma parceria com a Secretaria da Saúde de Joinville. É importante salientar que todo o atendimento foi de graça e contou com uma grande equipe de voluntários. Uma segunda edição do mutirão já está sendo planejada.

