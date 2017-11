Rejane: Mostra em Jaraguá do Sul homenageia designers

Variedades 02/11/2017 | 05h30 Atualizada em

Um acervo de 50 peças, entre elas grafites, ilustrações, azulejos e cerâmicas, estará à disposição do público a partir desta quinta-feira no Museu Wolfgang Weege, no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul. A mostra foi organizada para marcar o Dia do Designer, comemorado em 5 de novembro, com o objetivo de reconhecer e valorizar o talento artístico desses profissionais. A exposição, inédita, com obras de 16 designers que trabalham no Grupo Malwee, fica aberta à visitação do público até o dia 3 de dezembro. A entrada é de graça.

Troca de experiências

O 17º Simpósio Catarinense de Bioética reuniu especialistas no assunto em Joinville. Na foto, Carlos José Serapião, coordenador do Instituto Dona Helena de Ensino e Pesquisa, e José Luiz Fernández, palestrante internacional do evento. Fernández foi o responsável pela conferência de abertura do simpósio e falou sobre "Ética nas empresas". Após a palestra, ele recebeu de presente o livro comemorativo dos 100 anos do hospital.

Aniversário

O Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul está completando 40 anos de atividades e um evento no Hotel Villa Real marcou a data. Autoridades e convidados participaram da comemoração. Na foto, Joel Santos, Sérgio Ferreira, Walmor Berreta Junior, João dos Santos Junior, Celso dos Santos e Raulino Nickel.

Festa na Ilha

Uma festa pra lá de animada comemorou um duplo aniversário no fim de semana na baía da Babitonga. Foi na ilha Redonda, local escolhido pelos advogados João Gabriel Mosimann e Luiz Armando Gomes, aniversariantes do dia. E como o Sol apareceu, a festa ficou ainda mais bacana. Dois registros da comemoração não deixam dúvidas de que a festa vai deixar saudades.

