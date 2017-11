Rejane: Mario Ghanna concorre ao Prêmio de Música Catarinense 2017

Cultura e entretenimento 14/11/2017 | 09h31 Atualizada em

Mario Ghanna está concorrendo ao Prêmio de Música Catarinense 2017, na categoria de melhor artista solo. Esse é um concurso cultural online, aberto exclusivamente para artistas de composições autorais aqui no Estado. Mario Ghanna vem se destacando nos últimos tempos e, inclusive, o novo DVD do artista está em fase de finalização. Meio blues, meio samba, vem com uma mistura desses dois que são o forte do artista. Para participar do concurso e votar no artista radicado em Joinville basta acessar o site http://musicasc.com.br/premiodamusicacatarinense/artista-25/ até o dia 20 de novembro.



TáNoInsta



Foto: reprodução / reprodução

@escola_bolshoi mostrando um pouco do que foi a sessão de fotos com os formandos de dança clássica e dança contemporânea de 2017.



Curtição



Foto: arquivo pessoal / Divulgação

Estão de volta a Santa Catarina, os queridos amigos Carlos Roberto Köhler, de Joinville, e Eliane Caire, de Florianópolis, depois de 20 dias de férias em uma viagem paradisíaca pela Espanha e Portugal. Na foto, um dos momentos da dupla na bela praia Dona Ana, na cidade de Lagos, em Portugal, que foi eleita a praia mais bonita do continente europeu pelo TripAdvisor.



Evento



Foto: Divulgação / Divulgação

Mais uma edição do Happy Hour Executivo do Perini Business Park reuniu, no restaurante Casa Suíça, contou com gestores de diversas empresas do condomínio. Na foto, Jarbas Maçaneiro, diretor Comercial do Perini Business Park, Priscila e Pedro Ambrosio, diretores da Seguridade, Marcelo Hack, presidente do Perini Business Park, e Claudionor Gonçalves, diretor-superintendente da Seguridade.



Papai noel



O Garten Shopping já está entrando no clima de Natal e organizou uma grande festa para receber o Papai Noel. É hoje, a partir das 17 horas. Na programação, além da chegada do bom velhinho, muita música e até pintura facial para as crianças. Inclusive vai ter distribuição de pipoca e algodão doce. Toda a programação é de graça.



Curtição



Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal

Uma turminha animada de Joinville e Blumenau subiu a serra para curtir o fim de semana em Rio Negrinho, na Casa da Guita, Guest House que vem ficando cada vez mais conhecida por suas vivências gastronômicas. Na foto, o grupo e a dona da casa.



Transborda



Foto: andré kopsch / andré kopsch

Luciana Areias e Claire Juliani foram prestigiar a abertura da exposição Transborda, que ocorreu neste fim de semana, no Instituto Internacional Juarez Machado. Na foto, elas estão com a artista visual Juliana Stringhini Ruchita .As obras ficam expostas por lá até fevereiro.