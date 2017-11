 Rejane: Lenda do balé chega nesta quinta à Cidade da Dança

Coluna social 23/11/2017 | 07h15 Atualizada em

O famoso coreógrafo russo Vladimir Vasiliev chega hoje a Joinville. Ele visita a capital da Dança para acompanhar as avaliações finais da Escola Bolshoi, ensaiar seus balés (que são remontados para a escola), dar palestras e também aulas especiais para os alunos. Diretor artístico, coreógrafo, exprimeiro solista do Ballet Bolshoi além de “Bailarino do Século” pela Unesco, Vladimir Vasiliev é patrono-fundador da escola de Joinville. Ele fica por aqui, dividindo um pouco seu conhecimento, até o dia 9 de dezembro.

Teatro

Jaraguá do Sul está vivendo dias de muito teatro. Começou no dia 16 e vai até 26 de novembro a 10ª Mostra Teatral com 11 grupos e 27 apresentações. Durante o evento, cerca de cem alunos vão passar pelo palco do Pequeno Teatro da SCAR mostrando todo o seu talento em textos clássicos, autores consagrados, criações coletivas e peças inéditas.

Homenagem

Jacila Barbosa, mais conhecida pelos joinvilenses como Mãe Jacila, foi homenageada com a Outorga da Medalha de Mérito Antônia Alpaídes, dentro das comemorações pelo Dia da Consciência Negra na Câmara de Vereadores. “Recebo essa honraria em nome de todos os meus irmãos afrodescendentes. Estou feliz e grata”, falou Jacila ao receber a homenagem. Fundadora da Casa da Vô Joaquina, que abriga 280 famílias atualmente, ela foi indicada pelo Vereador Odir Nunes pela bancada do PSDB. Outras nove pessoas foram homenageadas. Foto: Divulgação / Divulgação

Verão na Versar

A estação mais aguardada do ano é o assunto de capa da Revista Versar deste fim de semana no “AN”. A reportagem é assinada pelo comunicador Cacau Menezes. Tem ainda outros experts no verão falando sobre as apostas para a temporada 2018. Imperdível!

Palminhas

Os pais Alinie e Marcel Brandemburg, mais o irmão Cauã, comemorando os quatro anos de Helena que foram festejados com muita alegria. Foto: max schwoelk / Divulgação

Descansando

Thiago Boeing está curtindo dias de férias em Nova York. Ele já visitou museus, passeou por pontos turísticos da cidade e está encantado pela The Big Apple. Na foto, um clique feito na Ponte do Brooklin, com os prédios de Manhattan ao fundo. Foto: arquivo pessoal / Divulgação

Casamento

Daniele Haak e Ricardo Fagundes casaram numa linda cerimônia que aconteceu na Igreja da Paz e que foi realizada em conjunto pelo pastor luterano Cléo Martin e pelo padre Bertino. Na festa, teve apresentação do Grupo Häck’l Buam da Alemanha, que veio para Joinville especialmente para o casamento. Foto: arquivo pessoal / Divulgação