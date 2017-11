 Rejane: Estudantes de Joinville vencem competição mundial

Leia as últimas notícias

A equipe da UFSC de Joinville, campeã do Shell Eco-Marathon, a maior competição universitária de eficiência energética do mundo. Eles venceram na categoria Bateria Elétrica, quebrando todos os recordes anteriores da equipe.

A campanha Novembro Azul invadiu o Jaraguá do Sul Park Shopping. Além de receber a Sociedade sem Câncer que está oferecendo informações aos visitantes sobre o câncer de próstata, tema da iniciativa, o empreendimento também adotou a cor azul. No clique, a equipe de administração vestindo a cor da campanha.