Rejane: delícias germânicas na Festa das Flores

Cultura e entretenimento 16/11/2017 | 10h40 Atualizada em

A 79ª Festa das Flores de Joinville, que acontece até domingo na Expoville, traz mais uma vez para o público aquele espetáculo de sempre. Só de orquídeas, são mais de cinco mil, ou seja, com certeza um espetáculo à parte. Além disso, o evento desse ano também valoriza a culinária alemã e, por isso, os visitantes tem à disposição almoço germânico e café colonial.

Quem quiser almoçar, das 11 às 15 horas, poderá provar delícias como entebraten (marreco recheado), einsbein (joelho de porco ensopado), hackepeter (carne crua temperada), schlachtplatte (refogado de chucrute com salshichas Bock) ou spätzle (macarrão alemão).

Já das 15h30 às 20 horas, as tradicionais tortas doces, salgadas, cucas, bolos, pães, queijos, embutidos, pastas e geleias prometem dar um sabor a mais para o evento. Tanto o almoço como o café colonial são servidos no restaurante Combray, que fica no hall do pavilhão, ao lado das escadas rolantes.

Foto: camila petry / Divulgação

JÁ É NATAL

MAIS DE 3 MIL PESSOAS ACOMPANHARAM A CHEGADA DO PAPAI NOEL AO GARTEN SHOPPING DE JOINVILLE. UMA FESTA LINDA FOI PREPARADA PARA O PÚBLICO, INCLUSIVE COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS. E O BOM VELHINHO, EM HOMENAGEM A JOINVILLE, CIDADE DAS BICICLETAS, CHEGOU PEDALANDO. BACANA NÉ? É O NATAL, QUE ESTÁ CADA VEZ MAIS PERTO.

Foto: arquivo pessoal / Divulgação

CUIDANDO DA SAÚDE

Em tempos de Novembro Azul – e de preocupação com a saúde – funcionários da Rodalog, empresa de transporte e logística, tiveram essa semana um momento especial para pensar no bem-estar. Ganharam massagens durante o turno de trabalho. Todos, claro, adoraram, e posaram contentes para a foto.

Foto: Divulgação / Divulgação

CONSCIENTIZAÇÃO

A vereadora Ana Rita segue com seu trabalho voluntário na Frada, Frente de Ação pelos Direitos Animais, que fundou em 2009. Essa semana ela visitou escolas e conversou com alunos sobre a guarda responsável. Na foto, Ana Rita na Escola Municipal Vereador Curt Alvino Monich.

INOVADOR

O empresário Sandro Maga, organizador da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville, confirmou no fim de semana que passou que essa foi a quinta e última edição do evento na maior cidade catarinense. Depois de muitos estudos e projetos, Maga anuncia que, a partir do próximo ano, a convenção passa a se chamar Citi, Convenção Internacional de Tatuagem Itinerante, e a cada ano será realizada em uma cidade diferente. A primeira edição da Citi será no parque Beto Carrero World, em Penha, entre 6 a 9 de setembro de 2018.

Foto: divulgação / Divulgação

CERTIFICAÇÃO

A Fundação Pró-Rim recebeu a certificação internacional QMentum, tornando-se a primeira instituição de nefrologia no mundo a alcançar a qualificação na metodologia da Accreditation Canadá International. O evento aconteceu no auditório da Unisociesc.

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação





AMIGOS

Como já é costume nessa turma, eles se encontraram no fim de semana para brindar a vida e conversar. Para quem não conhece, esse pessoal aí em cima faz parte do Ponta Firme, grupo que existe há quinze anos e que valoriza a amizade. Além de colocar a conversa em dia, eles sempre comemoram os aniversários do mês e traçam planos para a próxima pescaria: sim, porque, uma vez por ano, eles viajam para Argentina, Mato Grosso ou Tocantins em busca de muitos peixes. Neste último encontro, que aconteceu na Estrada da Ilha, teve a chamada porcada, um almoço daqueles com muita comida boa. Um belo encontro, com certeza.