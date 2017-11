Rejane: chegada do Papai Noel em shopping de Joinville será na sexta-feira

Cultura e entretenimento 13/11/2017 | 09h37 Atualizada em

Muita gente nem percebeu, mas o Natal já está aí. Eu mesma ainda estava naquele clima de ano andando, quando me deparei com o Papai Noel aqui em Joinville. Sim, com o bom velhinho, que, aliás, estava muito bem acompanhado pela Mamãe Noel. olha só que bacana: um dos maiores eventos de Natal da cidade já tem data marcada. A chegada do Papai Noel no Shopping Mueller acontece na sexta-feira, dia 17, às 20 horas. Então, viva o Natal, tempo de muitas alegrias e emoções! E vamos aproveitar a magia desse período tão esperado do ano.



Na Holanda

Foto: Guilherme bez marques / Divulgação

Em Haia, berço da diplomacia mundial, o secretário de Assuntos Internacionais do Estado, Carlos Adauto Virmond, e o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, presentearam a embaixadora do Brasil na Holanda, Regina Dunlop, com uma peça de renda de bilro feita aqui em Santa Catarina. A delegação catarinense, que está em missão pelos Países Baixos, foi recepcionada com um jantar especial na Embaixada Brasileira.



Casa cheia



Foto: alex pompeu / Divulgação

Foi um sucesso o 6º Encontro Regional de Vendas, promovido pela CDL de Joinville. O auditório da Mitra Diocesana ficou lotado com mais de 400 pessoas que foram ao evento ouvir os palestrantes Edson Oliveira (à esquerda) e Juarez Miglioli (na frente, à direita) que falaram sobre Mídias Sociais e Marketing Digital para o Varejo e Pequenas Empresas e Atendimento Extraordinário para Vendas e Resultados. As dicas passadas por eles vão ser utilizadas para dar um incremento nas vendas de final de ano.



Clique



Foto: Mini Estúdio / Divulgação

Alexandre Simas fazendo aquela pose para registrar o encontro com os parceiros que ajudaram a fazer a segunda edição do Evento Perfeito, que aconteceu no Don & Donna.



Da Mostra Sul



Foto: divulgação / Divulgação

Camila Costa, Bruna Narloch e Stephanie Campos curtindo o Espaço Gourmet Ronchi, criado por elas para a Mostra Sul. O evento vai até o dia 3 de dezembro, e pode ser visitado na rua Aquidaban, 912, das 16 as 22 horas.