Rejane: Amyr Klink faz palestra no encontro de escritores em Joinville

Coluna social 23/11/2017 | 16h12 Atualizada em

A sexta-feira e o sábado serão dedicados à literatura em Joinville. É que a Associação das Letras promove nesta sexta e sábado, pelo quinto ano consecutivo, o Encontro Catarinense de Escritores. Com o tema Além do Bojador: Literatura de Viagem e Aventura, o evento acontece na ACIJ e todas as 230 vagas disponíveis foram preenchidas.

A abertura será com Amyr Klink que vai falar sobre suas vivências literárias. Na lista dos palestrantes do evento estão também Charles Zimmermann, escritor, ciclista e professor universitário, de Jaraguá do Sul, o joinvilense Jonas Tilp e Miguel Nenevê, mestre em literatura anglo-americana e pós-doutor em tradução e literatura caribenha. Uma novidade deste ano é que informações sobre o encontro estarão sendo repassadas pelas redes sociais, inclusive com transmissões ao vivo.

