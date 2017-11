Rejane: Alunos da Udesc apresentam veículo criado por eles

Cultura e entretenimento 10/11/2017 | 11h17 Atualizada em

Alunos e professores da Udesc de Joinville apresentaram ontem o veículo criado por eles para participar de uma competição chamada Baja SAE Brasil. Ela reúne estudantes de engenharia de todo o País, que aplicam na prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula. É o Fênix, criado pela equipe Udesc Velociraptor, formada por 34 estudantes de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Foram eles, orientados pelo professor Nicodemus Neto da Costa Lima, que projetaram e construíram o veículo, trabalhando inclusive para isso durante as férias. Todo esse processo foi registrado em fotos e vídeos. O veículo será utilizado na Etapa Sul da competição, que será realizada de 16 a 19 de novembro, na Universidade de Passo Fundo (UPF), no Rio Grande do Sul. A Udesc Joinville vai disputar a competição com outras 21 universidades do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Foto: Divulgação / Divulgação

casamento

Vai ter casamento comunitário no Aventura Rural Eventos, que fica na Estrada Duas Mamas, bairro Vila Nova, em Joinville. E o melhor: os seis casais vão ganhar tudo “na faixa”. A campanha, que acontece com a ajuda das redes sociais, vai até as 20h do dia 13 de novembro, horário marcado para o sorteio. Interessados devem curtir a página da casa, no Facebook, marcar seis amigos e compartilhar a publicação, entre outras regras. Mais detalhes: www.facebook.com/aventuraruraljoinville/.

Música

O Femusc, Festival de Música de Santa Catarina, vai reunir quase 400 instrumentistas, entre alunos e professores, durante duas semanas no mês de janeiro em Jaraguá do Sul. E quem ainda não tem idade para participar desse grupo, pode fazer parte do evento de outra forma, e ainda se divertindo. No próximo dia 15, começam as inscrições para o Femusckinho e o Femusc Jovem, que são voltados para crianças de seis e 12 anos e adolescentes de 12 e 17 anos. As inscrições para os dois programas devem ser feitas no site do Femusc (www.femusc.com.br).

Viva o amor

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

A alegria dos noivos Samanta Alves e Jonathan Budal, que casaram e festejaram a união no Pátio Venâncio em Joinville.

Alemães

Foto: Arquivo pessoal / arquivo pessoal

O grupo Häck´l Buam, que veio especialmente da Alemanhã para o Festmusik Joinville, que aconteceu na Lírica ontem. Na foto os músicos com funcionários do Hotel Mercure Prinz, onde estão hospedados.

Isabelle Morriesen em ensaio especial de 18 anos Foto: Max Schwoelk / Divulgação