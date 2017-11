Projeto Um Sonho de Natal terá apresentações musicais na Harmonia Lyra em Joinville

Um Sonho de Natal 17/11/2017 | 11h32 Atualizada em

A magia do Natal é feita de solidariedade, união e uma boa dose de arte, afinal, ela tem o poder de encantar e é um dos principais instrumentos de transformação social. Por isto, o tradicional edifício da Sociedade Harmonia Lyra, em Joinville, recebe mais uma edição do Projeto Um Sonho de Natal. Durante quatro dias, o coral formado por 80 crianças promete emocionar o público com um repertório eclético, que inclui canções clássicas de Natal, composições eruditas e populares.

A atração, que reúne em cena o Coral Infanto-Juvenil Arte Maior, alunos e professores da escola de música e também outros artistas convidados, está agendada para os dias 27, 28, 29 e 30 de novembro, às 20 horas. No mês seguinte, nos dias 6 e 7 de dezembro, haverá apresentações na sacada do prédio, no mesmo horário.

Foto: Divulgação / Divulgação

Em um trabalho que também envolve teatro, coreografia, produção de cenário e figurino, o objetivo é proporcionar uma experimentação artística completa aos jovens músicos e às crianças do Lar Abdon Batista, Lar Ecos de Esperança e Lar Emmanuel, que participam das oficinas de "Vivência musical através das práticas coletivas", promovidas gratuitamente pela Escola de Música Arte Maior. Além disso, a comunidade joinvilense tem a oportunidade de apreciar espetáculos de Natal gratuitos, que ainda contribuem para a formação de plateia.

"É um trabalho maravilhoso com as crianças, que por meio da arte contribui no resgate de valores sociais importantes", comenta Álvaro Cauduro, presidente da Harmonia Lyra.

O espetáculo musical Um Sonho de Natal Natal é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. A apresentação tem 70 minutos de duração e conta a história de um grupo de crianças que sonha com um Natal diferente. Eles resolvem escrever cartinhas para o Papai Noel pedindo por um mundo melhor e mais humano, onde todos têm o direito de estar ao lado da família, brincar, estudar, cantar e ser feliz. A partir desses pedidos e das lindas canções, a apresentação pretende sensibilizar o público e propor uma reflexão sobre a importância de agirmos pensando no próximo e no futuro do planeta.

Foto: Divulgação / Divulgação

"Sinto-me feliz e realizada em partilhar a emoção do Natal com toda a comunidade", conclui a musicista e fundadora da Arte Maior, Kátia Siqueira, sobre a expectativa para o espetáculo.

Muito além da música

Os ingressos para as apresentações serão gratuitos e distribuídos mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições beneficentes de Joinville. As entradas podem ser retiradas na secretaria da Arte Maior ou pelo site da escola, com a impressão do voucher.

Outra ação de cunho social do projeto é a distribuição de ingressos para alunos de escolas públicas e entidades da cidade. Eles ainda receberão apoio com transporte para que possam chegar ao local dos espetáculos. Aliás, também haverá campanhas para estimular as pessoas a usarem o transporte público na ida ao evento, aproveitando a proximidade da Sociedade Harmonia Lyra com o terminal central da cidade.

Além disso, para promover a formação de plateia, na semana anterior às apresentações serão realizados encontros no Lar Abdon Batista, na Escola Municipal Anita Garibaldi e na Escola de Educação Básica Jorge Lacerda. Os estudantes participarão de palestras didáticas sobre os aspectos da música como profissão e seus benefícios.

Sobre o Projeto

Em 2016, a musicista Kátia Siqueira decidiu ampliar as práticas didáticas empregadas na escola de música e passou a ministrar aulas gratuitas de canto coral para um grupo de 15 crianças e adolescentes do Lar Abdon Batista. O resultado da iniciativa surpreendeu a direção da escola e a coordenação da instituição que atende crianças órfãs e em situação de risco. Assim, os jovens cantores passaram a integrar o já tradicional Coral Infanto-Juvenil Arte Maior e estrelaram seu primeiro espetáculo de Natal. Neste ano, eles voltam a subir ao palco da Sociedade Harmonia Lyra junto aos demais alunos e artistas.

Repertório das apresentações

1- O canto dos sinos (canção ucraniana) - M. Leontovich

2 - Fantasia – Chico Buarque

3 - P.P.Os sinos tocam – Leroy Anderson

Tempo de alegria – Domínio Publico

Jingle Bells – James Lord Pierpont

4- Vem, que esta chegando o natal – I.S. Coots / H. Gillespie versão Aline Barros

5- P.P. Natal Branco – Irving Berlin

Pinheirinhos – Mário Bimbato

Sapatinho de Natal – Otávio Babo Filho

We wish you a marry christimas – Arthur Warrell

6- O melhor lugar do Mundo – Jota Quest

7- Jingle Bells Rock – Joe Beal

8- Entoemos essa canção - Domínio Publico

9- Herdeiros do futuro - Toquinho

10- Filhote do filhote – Jean / Paulo Garfunkel

11- Primeira estrela – Luhli / Lucina / Sonia Praseres

12- Sementes do amanhã – Luiz Gonzaga Junior

13- Ciranda – Moacir Santos / Gilberto Gil

14- Pinheirinhos de Belém – Palavra Cantada

15- Canção dos Anjos – Joseph Mohr

16- Happy Day – Edwin Hawkins / Edward Francis Rimbault

17- Novo tempo – Ivan Lins

18 Anel Mágico – Marcos Viana

19- Solidariedade – Marcos Schereiber

20- Nunca deixe de sonhar – Carlos Roberto Piazzoli (Piska)

21- P.P. Anoiteceu – Assis Valente

Bom Natal – Edson Borges

O fim do ano – Landinho Filho

Boas festas – Assis Valente

22- Um feliz natal – José Feliciano

Serviço

O quê: Projeto Um Sonho de Natal

Quando: de 27 a 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro, sempre às 20 horas

Onde: Sociedade Harmonia Lyra – R. XV de Novembro, 485 - Centro, Joinville

Ingressos gratuitos, mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível