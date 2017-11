NSC escolherá as melhores histórias embaladas por músicas de Roberto Carlos /

Promoção 28/11/2017 | 19h45

Em 14 de dezembro, o "rei" da música brasileira, Roberto Carlos, vem a Joinville para mais um show na cidade. O evento é uma promoção da NSC Comunicação. Por isso, até 1º de dezembro, os veículos da NSC oferecem a oportunidade dos fãs ganharem pares de ingressos para assistir ao rei no palco do Centreventos Cau Hansen. O concurso Eu vou ver o Rei em Joinville premiará as melhores histórias enviadas em vídeo, com um par de ingressos para cada contemplado.

Para participar, basta enviar um vídeo de um minuto — preferencialmente gravados na horizontal — pelo whatsapp para (47) 99171-0396 até 1º de dezembro. Os candidatos devem residir em Santa Catarina e ter mais de 18 anos.

Na gravação, o foco deve ser a narração de um momento importante da sua vida que foi embalado por uma música de Roberto Carlos. A seleção dos melhores vídeos será feita por uma banca avaliadora. Os ganhadores serão divulgados diariamente no Jornal do Almoço, na NSC TV, e nas plataformas do jornal A Notícia, entre os dias 4 e 13 de dezembro.

Os autores das 15 melhores histórias irão ganhar um par de ingressos cada para assistir ao show do Rei no dia 14 de dezembro de 2017, nas arquibancadas do Centreventos Cau Hansen, em Joinville. Já o autor do vídeo mais emocionante vai ganhar um par de ingressos para acompanhar o show de um lugar nobre.

Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pelo e-mail jornalismo.joinville@somosnsc.com.br ou (47) 3431.8860.