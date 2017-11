Katy Perry tem três apresentações confirmadas no Brasil em 2018

DIva pop 26/11/2017 | 09h52 Atualizada em

Um dos principais nomes da música pop da atualidade, Katty Perry voltará ao Brasil no próximo ano para três shows. A norte-americana se apresentará na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (15/3); no Allianz Parque, em São Paulo (17/3); e no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (18/3).

Os shows fazem parte da turnê internacional Witness Tour, na qual ela canta os sucessos de seus quatro álbuns de estúdio – como o hit Swish Swish, que teve lyrics video gravado com a participação da brasileira Gretchen.

Esta é a terceira aparição da cantora em solo brasileiro. Em 2011 e 2015 ela tocou nas edições nacionais do Rock in Rio, além da capital paulista.