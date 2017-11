Joinville terá evento para celebrar Dia Nacional do Samba

Cultura 29/11/2017 | 17h07 Atualizada em

Neste sábado, 2 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Samba, um dos principais gêneros musicais brasileiros. Para comemorar a data, em Joinville, será realizado um evento no Mercado Municipal que reunirá vários sambistas da cidade.

Às 11 horas, o Grupo Bera Samba, um dos mais tradicionais de Joinville, abre a festa com grandes clássicos do gênero. Logo após, às 13h30, é a vez do Grupo Samba por Inteiro agitar o público presente. Às 16 horas, o sambista Paulão apresenta o melhor do samba de raiz, com sucessos que vão de Cartola a Zeca Pagodinho.

O evento é gratuito e aberto ao público. A promoção é da Prefeitura de Joinville, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) e conta com o apoio da Associação dos Boxistas do Mercado Público Municipal de Joinville.