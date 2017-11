Joinville terá centro cultural com aulas para pessoas com deficiência e transtorno mental

Artes 27/11/2017 | 21h02 Atualizada em

A partir de fevereiro de 2018, a comunidade de Joinville e região passa a contar com um novo espaço para formação artística e eventos culturais. O Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento – IMPAR e a Associação Joinvilense de Apoio e Inclusão de Crianças Especiais – AJAICE se associaram para lançar o projeto do Centro de [Trans]formação Cultural – Arte para Todos, com sede na rua Salgado Filho, 27, no bairro Saguaçú, onde serão promovidas oficinas de vivência em artes visuais, dança, música e teatro; eventos como saraus e exposições, cursos e workshops de capacitação profissional em arte e cultura.

O local também abrigará atividades do Grupo de Teatro Arte para Todos, do Coletivo Impar de Teatro e do Grupo de Teatro Libração, que a partir de agora passa a integrar a estrutura do Instituto IMPAR.

As oficinas de vivência artística são destinadas a crianças, adolescentes, adultos e idosos, com atendimento especializado para pessoas surdas, cegas, com transtorno mental, deficiência física ou intelectual. Na equipe estão os professores Robson Benta, Nathielle Wougles e Manoella Carolina Rego (teatro), Fábio Cabelo (música), Maria Fortuna (dança) e José Mauro Silva (artes visuais), que atuam em parceria com as terapeutas ocupacionais Nathielle Wougles e Mônica Dias.

As matrículas podem ser feitas pelo site do Instituto IMPAR: www.impar.art.br e pela página do IMPAR no Facebook: https://www.facebook.com/institutodepesquisa.impar/; ou também na sede do Centro (rua Salgado Filho, 27 – Saguaçú), de segunda a sexta-feira, das 10h às 14 horas e das 17h às 19h30, até o dia 8 de dezembro.

O projeto de manutenção do Centro prevê também o atendimento gratuito de usuários atendidos pelo NAIPE – Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial e SOIS – Serviços Organizados de Inclusão Social; além do fornecimento vagas gratuitas para famílias de baixa renda atendidas por outras instituições da cidade ou cadastradas diretamente no Centro.

O financiamento do atendimento gratuito será viabilizado por meio de projetos inscritos e já aprovados em editais públicos, como o Prêmio Elisabete Anderle e SIMDEC; e também por meio de recursos de Lei Rouanet, projeto que está em fase de captação junto à empresas de Joinville e região.

Mais informações sobre inscrições e as atividades oferecidas pelo Centro podem ser pedidas pelo email impar@impar.art.br ou pelos telefones 47 3028-7311 / 99995-7111 e 99221-8345.