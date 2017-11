Joinville sedia 2º Encontro de Palhaços em dezembro 

Cultura 29/11/2017 | 18h43 Atualizada em

A palhaça Barrica, de Chapecó, se apresenta no evento com Barrica poráguabaiaxo

A palhaça Barrica, de Chapecó, se apresenta no evento com Barrica poráguabaiaxo Foto: Divulgação / Divulgação

A partir de sábado, 2 de dezembro, ocorre a segunda edição do Encontro de Palhaç@s de Joinville, que irá reunir artistas de várias cidades do Brasil. Com produção e realização da MeroAcidente, o evento ocorre de 2 a 10 de dezembro com apresentações em diferentes locais da cidade.

A agenda inclui a estreia nacional de Maffalda dos Reis no Caminho dos Indígenas, do grupo As Marias da Graça, do Rio de Janeiro. A apresentação será no dia 2, às 20h30.

Outra estreia marcada para dezembro é Avoando, e Cantando e Seguindo o Coração, da Cia As Mareadas, de Balneário Camboriú. O espetáculo, que ocorre no dia 3, às 20h30 e tem direção de Lia Motta.

No domingo, haverá almoço especial do evento na Casa 97, que irá receber os artistas a partir do meio-dia. O prato especial será arroz carreteiro a R$ 16,90, mas a cozinha estará aberta para servir outras opções do cardápio.

Durante o almoço, a convidada especial será a palhaça Everline Flore, personagem da atriz Bia Alvarez. Além da intervenção artística, haverá ainda a exibição de um filme sobre a arte da palhaçaria.

Confira a programação completa:

Espetáculo: Maffalda dos Reis no Caminho dos Indígenas

Sinopse: A palhaça Maffalda dos Reis, integrante do grupo carioca As Marias da Graça, realiza seu primeiro solo. Depois de um processo de pesquisa e construção interativa do roteiro, dinâmica e detalhes do espetáculo com a parceria de Leonardo Tonon, Maffalda expande sua aventura pelos caminhos indígenas. Ela transita com seu nariz vermelho por fatos históricos, referências atuais e pessoais, lendas, elementos da natureza, rituais e conexões inspiradas nos indígenas e sua maravilhosa sabedoria.

Grupo: As Marias da Graça – Rio de Janeiro

Data: 2 de dezembro, às 20h30

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Espetáculo: Os Palhaços da Graça

Sinopse: A arte da palhaçaria colocada em cena com dois Palhaços: o Azul e o Amarelo. Eles entram no palco um a procura do outro, e como num jogo cômico circense, envolvem e divertem a plateia com suas brincadeiras e peripécias. Os palhaços anunciam o show de um grande mágico, que na verdade não aparece, então, resolvem mexer nos acessórios do mágico. A partir daí, sem querer, surpreendem a plateia com suas mágicas, truques e ilusionismo.

Grupo: Gats – Jaraguá do Sul

Data: 3 de dezembro, às 17 horas

Classificação: Livre

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

Espetáculo: Avoando, e Cantando e Seguindo o Coração

Sinopse: Com duas palhaças inseridas entre as quatro paredes de um escritório, em uma empresa controladora, a apresentação propõe questões existenciais. Sollí e Sorella chegam ao limite de suas rotinas atordoantes, opressivas e mecânicas, buscando então alguma solução e algum sentido em suas vidas. Avoando, e Cantando e Seguindo o Coração é um espetáculo para motivar talentos oprimidos, viver, rir e refletir sobre o nosso tempo.

Grupo: Cia As Mareadas – Balneário Camboriú

Data: 3 de dezembro, às 20h30

Classificação: Livre

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

Espetáculo: Barrica poráguabaixo

Sinopse: A Palhaça Barrica quer ir à praia e isso é um bom motivo para atrapalhações. Num lugar de proximidade com o público e utilizando recursos concretos e imaginários, a Palhaça lança mão de toda a sua graça e sensibilidade para vencer os limites impostos pelos padrões, a fim de alcançar o prazer e a alegria em momentos de pura brincadeira.

Artista: Palhaça Barrica - Chapecó

Data: 4 de dezembro, às 20h30

Classificação: Livre

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

Espetáculo: Surpresa!

Sinopse: Marmotta sobrevive em seu universo particular e solitário. Mas hoje é um dia especial! Finalmente chegou o dia pelo qual tanto esperou e planejou. É quando uma pessoa muito importante será surpreendida por uma grande festa em sua homenagem. Marmotta então se dedica aos preparativos da festa para que tudo seja perfeito. O público é convidado de honra nesta grande festa. O tempo é pouco, o sonho é grande e o resto é surpresa!

Grupo: Cia Palhaça sem Lona – Porto Alegre

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Classificação: 12 anos

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

Espetáculo: Contrata-se

Sinopse: Contrata-se é um solo de palhaçaria que propõe uma reflexão sobre a estrutura social em que vivemos. A Palhaça Maroquinha é a profissional de Recursos Humanos responsável por um processo seletivo e tem a função de explicar aos candidatos as vagas disponíveis e os critérios para seleção.

Artista: Ana Borges (Palhaça Maroquinha) – Rio de Janeiro

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Classificação: 12 anos

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

Espetáculo: Estapafúrdio

Sinopse: Aí está a essência do artista: levar sua arte a qualquer lugar onde alguém esteja disposto a apreciá-la. Pacacoenco, na companhia da sua amiga Jaguaruna, desbrava o interior da geografia mundial e do coração humano. As estradas são percorridas a pedaladas e, na bagagem, o palhaço leva seus truques, sua casa e seu amor. Afinal, “... a poesia indica que as eras do universo passam e o homem que ama fica.” (Quirino)

Grupo: Ospália – Itajaí e Florianópolis

Data: 7 de dezembro, às 19 horas

Classificação: Livre

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

Espetáculo: Cabaré Cômico

Sinopse: O Cabaré será composto por números de vários dos artistas que estarão presentes no Encontro de Palhaç@s, proporcionando momentos de muita alegria e descontração. O público poderá prestigiar, no mesmo espetáculos, diversos números cômicos de palhaçaria.

Coordenação: Rhaisa Muniz e Gabi Leite (Tenha Dó Trio) – Florianopolis

Data: 7 de dezembro, às 20h30

Classificação: 10 anos

Ingressos: R$40 e R$20 (meia-entrada)*

Ingressos à venda no site www.enjoyevents.com.br ou uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação.

*Na campanha de financiamento coletivo catarse.me/palhacasepalhacosemjoinville, apoios a partir de R$20 podem escolher um ingresso antecipado.