Grupo A.Z Artes apresenta o espetáculo ¿A Bela e a Fera¿ em Joinville

A Bela e a Fera 17/11/2017 | 08h16 Atualizada em

Jovens, adultos e crianças darão vida a xícaras, bules, açucareiros, camponeses, princesa e príncipe. A clássica história da garota simples que se apaixona por uma fera ganha uma releitura cheia de ritmos, cores e encenações. Produzido por bailarinos do Grupo A.Z Artes, o espetáculo "A Bela e a Fera" será apresentado no próximo dia 18 de novembro, às 16 horas e às 18h30, na Harmonia-Lyra, em Joinville.

Montada em forma de musical, a peça envolverá cerca de 100 pessoas entre professores e alunos das modalidades de jazz, balé clássico, contemporâneo, sapateado, danças urbanas, teatro musical e dança do ventre. Juntos, os bailarinos contam a história de um príncipe que, castigado por sua arrogância, é transformado em uma fera por uma bruxa. Todos no castelo são amaldiçoados. Para quebrar o feitiço, ele precisa conhecer o verdadeiro amor. E eis que Bela surge na história: uma camponesa que acaba aprisionada no castelo e que vai, aos poucos, aprendendo a amar a fera.

A coreografia é assinada pelos coreógrafos Sheila Melatti, Fernando Lima, Lorena Louise, Felipe Cardoso, Lucas David, Jesse Cruz e Adriana Verardi. A apresentação será acompanhada por cinco músicas cantadas ao vivo por alunos e a professora Rafaela Antonioli.

Foto: Divulgação / Divulgação

De acordo com a diretora Sheila Melatti, o espetáculo vem sendo estudado desde 2016 pelos professores da escola."Todos os detalhes foram cuidadosamente pensados para compor a história. Até mesmo o local. Escolhemos a Harmonia-Lyra como espaço para a apresentação para que a emoção de estar em um palácio e recordação dos grandes bailes viessem à nossa mente. Vai ser emocionante", ressalta.

Os ingressos para quem quiser conferir o espetáculo já estão à venda. Custam R$ 40 e R$ 20 (meia) e podem ser comprados no Grupo A.Z Arte, e nas lojas Sete e Oito Uniformes e Escola Americana.

O Grupo A.Z Arte é uma escola de arte e cultura em Joinville, que oferece aulas de artes, inglês, espanhol, jazz, ballet clássico, dança de rua, dança contemporânea, dança solta, sapateado, acrobacias e baby class.

O quê: espetáculo “A Bela e a Fera”.

Quando: 18 de novembro, às 16 horas e às 18h30.

Onde: Sociedade Harmonia-Lyra, na rua XV de Novembro, 485, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia, para idosos e estudantes), à venda no Grupo A.Z Arte (rua Paraná, 390, Anita Garibaldi), e nas lojas Sete e Oito Uniformes (rua Presidente Campos Salles, 376, Gloria) e Escola Americana (rua Aquidaban, 851, Glória).

Informações: (47) 3025-3425.