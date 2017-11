Green Valley celebra 10 anos com Oliver Heldens, Cat Dealers, Bruno Martini e outros

Clube do Assinante 10/11/2017 | 17h00 Atualizada em

Neste sábado, o Green Valley comemora 10 anos com uma apresentação inédita do DJ e produtor holândes Oliver Heldens. Apresentam-se também no palco principal Cat Dealers, Gabriel Boni, Bruno Martini, Dropack e Vice Society. Já na pista Underline, a noite fica por conta do britânico Bontan, Fabrício Peçanha, Mumbaata e Resonantz.

Aberto em novembro de 2007, o clube de música eletrônica se tornou referência e ajudou a consolidar a região do Litoral Norte de Santa Catarina como uma das mecas da e-music, ao lado de Ibiza, na Espanha, e Londres, na Inglaterra. Há sete anos consecutivos, o Green Valley está no pódio do ranking Top 100 Clubs da publicação britânica DJ Mag - atualmente em terceiro lugar, o clube já foi o número 1 do mundo em 2013 e 2015.

Conhecido por receber no Mainstage os principais nomes da electronic dance music - EDM, como Hardwell e Steve Aoki, o clube também vem apostando em outros gêneros considerados menos pop e mais "underground".

— Estamos vivendo uma mudança musical muito grande no país. Hoje, além de termos ótimos produtores, o público entende mais de música eletrônica, pesquisa, e cada um gosta de um estilo. A gente vem colocando palcos extras no Green Valley, cada um com segmento diferente, para reunir várias tribos — explica Eduardo Philipps, um dos sócios.

Agende-se

Oliver Heldens - Green Valley 10 anos

Quando: sábado, a partir das 23h

Onde: Green Valley (Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1083, Rio Pequeno, Camboriú)

Quanto: a partir de R$ 65 (masc) e R$ 45 (fem) pista 2º lote, via Ingresso Nacional. Sócio do Clube do Assinante tem 15% de desconto na compra do ingresso antecipado na loja Ingresso Nacional (Rua 2400, 217, Centro, Balneário Camboriú)

