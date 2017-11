Filme vai retratar trajetória do goleiro Danilo, da Chapecoense

Cinema 01/11/2017 | 10h17 Atualizada em

Thiago Di Melo (E), ator Klebber Toledo e a mãe do goleiro Danilo, Dona Ilaídes, no lançamento realizado em Chapecó

Thiago Di Melo (E), ator Klebber Toledo e a mãe do goleiro Danilo, Dona Ilaídes, no lançamento realizado em Chapecó Foto: Darci Debona / Diário Catarinense

A cena inicial do filme Goleiro, projeto lançado nesta terça-feira, em Chapecó, mostra dona Ilaídes e seu Nilson Padilha descendo uma ladeira na cidade de Cianorte. Ela está grávida de Danilo e a bolsa estoura. O casal chega no hospital e, no parto, o cordão umbilical está enrolado no pescoço da criança. Logo depois de vir à luz, o menino segura no dedo do médico, que vaticina:

— Ele vai ser jogador de futebol, e pelo modo que segurou meu dedo vai ser goleiro – disse o doutor para a mãe.

Assim vai começar o filme que ainda está na fase de captação de recursos. O roteiro foi apresentado pelo diretor Thiago Di Melo, mineiro e que também é cantor sertanejo. Inclusive, ele já está compondo as músicas do filme. Em entrevista coletiva, Di Melo disse que ao ver dona Ilaídes abraçando o repórter Guido Nunes, do Sportv, ao vivo em cobertura da tragédia com o voo da Chapecoense, e ao perceber a preocupação da senhora com os outros em momento de dor foram o que motivou a escrita do pré-roteiro.

— O filme só existiu por causa da dona Ilaídes. O objetivo é mostrar toda a trajetória do goleiro mostrando uma história de superação, não de tristeza – afirmou o diretor, em entrevista coletiva em um hotel na região central de Chapecó.

Ele apresentou o projeto para a mãe do goleiro e a esposa do atleta, Letícia, teve as autorizações delas e também da Chapecoense e partiu para uma pesquisa de dois meses em Chapecó. Para interpretar o goleiro foi escolhido Klebber Toledo, que participou da minissérie Malhação e novelas da Rede Globo, entre elas Êta Mundo Bom, onde interpretou Romeu. O ator disse que jogava voleibol profissionalmente e sabe como é a vida de um atleta. Ainda, relatou que se emocionou ao pisar na Arena Condá.

— Cada um tem um pouco da Chape e o Danilo é um exemplo de brasileiro, de superação. Vou dar o meu coração para este trabalho – disse o ator.

A viúva do goleiro, Letícia Padilha, não pôde comparecer ao lançamento, mas gravou um áudio em que agradeceu o ator por ter aceitado o papel e prometeu dar uma luva de Danilo quando se encontrarem.

A intenção é que as gravações sejam feitas em período próximo da Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. As locações previstas são em Cianorte, no Paraná, onde o goleiro nasceu, e em Chapecó. O filme terá entre 1h30 e 2h de duração. O objetivo é que a película estreie no dia 29 de novembro de 2018, quando serão completados dois anos do acidente.

No evento desta terça, dona Ilaídes presenteou o ator com uma camisa da Chapecoense igual à que o filho usava quando estava em ação pelo clube.

— O filme é uma homenagem e uma forma de garantir que a história do meu filho não seja esquecida, a luta dele para chegar na Chapecoense foi grande e o filme vai concretizar o que propôs em memória dele – destacou.

Afinal, as quatro defesas de pênalti contra o Independiente e a defesa com o pé no final da partida contra o San Lorenzo, que garantiu a vaga na final da Copa Sul-Americana, são alguns dos momentos marcantes do goleiro Danilo, uma das vítimas do voo da Lamia, e que está eternizado com um dos heróis do clube verde.

Leia outras informações sobre a Chapecoense

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão