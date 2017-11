Festa das Flores de Joinville traz espécies e ambientes de cheiros e cores variadas

Festa para os sentidos 15/11/2017 | 18h49 Atualizada em

O circuito até a exposição de espécies da 79ª Festa das Flores, em Joinville, promete aguçar os sentidos dos visitantes. No primeiro corredor, plantas das mais variadas cores e cheiros contrastam com esculturas em cerâmica e iluminação para criar um ambiente singular. De cenários áridos a jardins com água em abundância, a ideia do caminho é proporcionar um mergulho em ambientes diferentes.

Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br

— Esse corredor é um sonho — diz Rosane Schnaider, 55 anos, abrindo um largo sorriso ao entrar no espaço.

Ela aproveitou o feriado ensolarado para conhecer as espécies expostas na festa. Acompanhada das amigas, Iris Muehlmann, 52, e Sirlei Radoll, 47, se encantou com a grande área verde que a aguardava no trajeto até a exposição. O grande jardim montado no Centro de Convenções e Exposições Expoville conta com milhares de espécies de orquídeas, flores da estação, plantas ornamentais, cactos e árvores frutíferas.

Confira a programação completa da 79ª Festa das Flores de Joinville

Com o tema “Jardins do Futuro”, o cenário deste ano foi planejado para gerar reflexão sobre a importância e como integrar meio-ambiente e tecnologia. Na manhã de ontem, centenas de pessoas vieram de várias partes de Santa Catarina para conhecer o cenário. O casal Ana Silva Borges e Ramildes Borges viajou cerca de 170 quilômetros - de Florianópolis a Joinville - para apreciar a festa. Apaixonados por plantas, os dois cultivam orquídeas e procuram frequentar outros eventos do segmento pelo país.

— Já fomos a festas que são consideradas maiores que a de Joinville, mas foi uma decepção. Aqui sim é a festa das flores, porque tem todo o tipo de flor e planta — diz Ana.

Assim como o casal, Ana Catarina Jensen, 26 anos, pegou a estrada bem cedo para passar o dia no local. Junto a uma excursão de Florianópolis, ela trouxe os filhos Gabriel e Felipe para passearem entre as paisagens e, quem sabe, despertar o apreço pelas plantas. As crianças corriam de um lado para o outro para explorar os jardins, transformando o circuito em brincadeira.

De acordo com a prefeitura, durante a terça-feira, o primeiro dia da edição, cerca de 6,5 mil passaram pelo local.

Concurso para valorizar expositores

Ingomar Giesler venceu a competição na Festa das Flores Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Para valorizar o trabalho dos colecionadores que expõem as flores durante a festa, todo ano é organizado um concurso. Nesta edição, as plantas campeãs são de Joinville. O produtor Ingomar Giesler cultiva orquídeas há 12 anos e atualmente conta com um acervo 1,5 mil tipos. Com a espécie Laelia Purpurata, espécie que originou a festa, ele ganhou o primeiro lugar na competição.

— Você pode observar que ela tem pétalas largas e sépalas retas, em simetria. Essa perfeição é feita por meio de anos de melhoramento genético — explica o orquidófilo, que adquiriu a planta em 2015 e desde então espera ela florescer para expor na festa.

Todas as 4 mil plantas expostas nos corredores da Expoville concorreram ao prêmio. O julgamento foi feito por uma comissão nacional formada por 40 profissionais — representantes de associações, parceiros e colecionadores amadores de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre os critérios para escolha, está a simetria, a análise do vegetal e o tamanho da planta de acordo com o vaso.

Oportunidade para adquirir novas espécies

Depois de finalizado o circuito com a exposição das espécies, os visitantes podem adquirir mudas, plantas ornamentais, orquídeas e produtos agrícolas. Cerca de 40 expositores de Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul ocupam o espaço do mercado das plantas para atender o público visitante ou as empresas que buscam engajamento e novos negócios.

Carregando cuidadosamente as sacolas, Cleide Hornes, 50, levará para casa novas espécies que dividirão espaço com orquídeas, gerânios e malvas já presentes em seu jardim. Junto a uma excursão da cidade de Palmeira, no Paraná, ela diz que é o segundo ano consecutivo que vem ao evento.

— Além de todo o jardim que podemos apreciar, ainda é possível levar para casa algumas plantinhas. Para eu, que sou apaixonada, é maravilhoso — afirma.

Além deste espaço, o público pode visitar as feiras de agroflores e artesanato, o jardim sensorial e as apresentações culturais e artísticas. A gastronomia também está presente na Festa das Flores. Na praça de alimentação, há food trucks servindo hambúrguer, pizza, churros, crepes, açaí, sorvetes, doces e salgados e também almoço com buffet típico germânico.

SERVIÇO

O QUÊ: Festa das Flores 2017

QUANDO: De terça-feira a domingo (19)

ONDE: Centro de Convenções e Exposições Expoville, rua XV de Novembro, número 4315. Glória.

INGRESSOS: www.festadasflores.com.br/ingressos/