Felipe Neto apresenta espetáculo Megafest em Florianópolis

Não é exagero dizer que tudo o que Felipe Neto toca vira ouro. O youtuber, que tem mais de 15 milhões de inscritos em seu canal e é um case de sucesso entre os influenciadores digitais de todo o mundo, volta aos teatros com sua Megafest, em cartaz em Florianópolis neste sábado (18).

Felipe Neto retorna à Capital catarinense embalado por recentes sucessos e recordes. Em setembro, ele veio lançar seu livro em um evento que reuniu cerca de 3 mil pessoas. Já em outubro, ele lançou um aplicativo que alcançou 400 mil downloads só no dia da estreia. Desta vez, ele sobe no palco para um espetáculo em que interage com o público - presente e também com quem baixou seu aplicativo - e faz brincadeiras, no que ele chama de "uma conversa franca entre amigos".

O youtuber ficou famoso pelos vídeos do antigo Não Faz Sentido, em que disparava comentários ácidos sobre qualquer assunto, xingando muito na internet. Porém, após ter passado um tempo longe da rede social, ele percebeu que o antigo personagem já não era mais tão interessante assim. Depois de estudar o mercado e o comportamento do público, decidiu abandonar os óculos escuros modelo aviador e deixar as polêmicas de lado para começar a apostar em conteúdos voltados para o entretenimento, com temas de seu cotidiano, desafios e jogos. Felipe Neto se reinventou e conseguiu voltar ao auge depois de ter sumido por um tempo - coisa que o próprio Youtube reconheceu ser um fato inédito.

Agende-se

Felipe Neto Megafest

Quando: sábado (18), às 18h

Onde: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira (Rod. SC 401, Trevo de Canasvieiras, Canasvieiras, Florianópolis)

Quanto: R$ 140 4º lote. Com o desconto de 50% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado no site Blueticket, cada um sai a R$ 70.

