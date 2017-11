Exposição 'Agrocultura' ocorre neste sábado no Museu de Arte de Joinville

Exposição 29/11/2017 | 15h17

Um evento com música e sabores tradicionais vai marcar a abertura da exposição 'Agrocultura', que acontece no Museu de Arte de Joinville (MAJ) neste sábado, 2 de dezembro de 2017, às 14h30.

Assinada pelo designer e fotógrafo Daniel Machado, e com curadoria de Alena Rizi Jahn, a mostra vai reunir 83 fotos tiradas na área rural de Joinville, nas regiões do Vila Nova, Quiriri, Rio Bonito, Piraí e Estrada Rio da Prata, que retratam as singularidades culturais da cidade, utilizando a arte como registro e expressão do patrimônio.

Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br

De acordo com o artista, o objetivo do trabalho realizado ao longo deste ano foi mostrar a essência das pessoas que vivem na área rural de Joinville, bem como a importância do seu trabalho para a cultura e a economia da cidade.

— As fotos registram a lida diária dos agricultores e, também, as festividades, costumes e tradições da região. Um outro aspecto captado nas imagens e muito evidente na exposição é a harmonia presente no convívio familiar. Todos trabalham unidos, conciliando o trabalho e a vida no campo — conta Daniel Machado.

O trabalho foi realizado com apoio da Prefeitura de Joinville, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura – Simdec. Como atrativo especial para o público, a abertura da exposição será acompanhada pela apresentação dos bandoneonistas e músicos da banda joinvilense Kinder Band. Haverá, também, comercialização de produtos coloniais.

Museu Criativo

A exposição 'Agrocultura' marca o início de uma nova proposta implementada pelo MAJ: a de museu criativo. O movimento – também conhecido como museu social – já acontece em âmbito mundial e torna os museus mais ativos em seus territórios, participando de forma prática das políticas públicas, das discussões artísticas, da arte como vetor do desenvolvimento.

— A partir das exposições, vamos promover debates sobre como a salvaguarda e o registro da arte podem discutir os processos de desenvolvimento. Por exemplo, a exposição ‘Agrocultura’ mostra como o produtor rural impacta a cadeia produtiva da cidade. É uma forma de conscientização da identidade cultural de Joinville — explica a coordenadora do MAJ, Helga Tytlik.

Ao encontro da nova proposta, a partir de janeiro, o MAJ vai realizar uma série de palestras e atividades interativas, envolvendo a exposição 'Agrocultura'. Entre elas estão ações com a participação de instituições de educação; workshop com a presença do artista; visitas noturnas ao museu; e o 'Museu Indo para o Bairro', com a visita a quatro bairros de Joinville, em áreas de vulnerabilidade social, onde o artista apresentará o seu trabalho, o processo que resultou na exposição e o potencial de novas atividades.

Visitação

A exposição 'Agrocultura', de Daniel Machado, seguirá aberta para visitação até o dia 30 de abril de 2018, sempre de terça-feira a domingo, das 10 às 16 horas. Interessados em agendar a visita de grupos com monitoria devem entrar em contato pelo e-mail educativomaj@gmail.com.