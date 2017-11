Evento de Natal reúne centenas de pessoas no Centro de Joinville /

Lazer 17/11/2017 | 23h58 Atualizada em





A abertura do Natal do Shopping Mueller reuniu centenas de pessoas na noite desta sexta-feira para assistir ao espetáculo da companhia D’Arte Multiarte e à chegada do Papai e da Mamãe Noel. O evento é tradicional na cidade, já que o centro comercial está localizado na região central e as apresentações ocorrem na área externa, fechando parte das ruas Pedro Lobo, Senador Felipe Schmitd e Jacob Richlin.

A companhia D'Arte Multiarte, que se apresenta nos Natais de Gramado e de Canela, no Rio Grande do Sul, montou o espetáculo Natal Branco, criado especialmente para a data. Um elenco de quatro vozes, três masculinas e uma feminina, cantaram clássicos do universo musical natalino, acompanhados por um piano e com a presença de bailarinos que formaram um presépio vivo ao encenarem o nascimento de Jesus Cristo, com Maria de Nazaré cantando Amazing Grace ao bebê.

Por volta das 21h50, o Papai Noel foi trazido pelos cantores, ao lado da Mamãe Noel, e ocorreu o acendimento oficial das luzes de Natal. O público, que havia superado a chuva que ocorreu durante o espetáculo, foi à loucura com o show de fogos de artifício, que encerrou o evento.

Eventos de Natal

No Garten Shopping, o "Bom Velhinho" chegou na terça-feira, 14 de novembro. Ele resolveu homenagear a 'cidade das bicicletas' e chegou em uma bicicleta. No Shopping Cidade das Flores, o evento de abertura do Natal será em 22 de novembro, às 19h30, na Praça da Chaminé.

Além dos shopping centers, a cidade também conta com o evento de Natal da Sociedade Harmonia Lyra. A programação começa em 21 de dezembro, com apresentação do barítono Douglas Hahn e o pianista Matheus Alborghetti, do pianista e diretor geral do Bolshoi, Pavel Kasarian e do violonista Gabriel Vieira, além de uma coreografia com bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi Brasil criada exclusivamente para esta noite.

A programação do Natal da Harmonia Lyra continua em outras datas, com feiras de artesanato e outras apresentações musicais. o grande evento do Natal da Harmonia ocorre nos dias 6 e 7 de dezembro, com o Natal na Sacada.