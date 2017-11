Espetáculo "Mais de Sessenta Tons de Cinza" é apresentado em Joinville 

Clube do Assinante 24/11/2017 | 10h54 Atualizada em

A comédia Mais de Sessenta Tons de Cinza, que será apresentada em Joinville neste domingo, conta a história de dois amigos sessentões, um solteiro paquerador e outro recém-separado, que se reencontram em momentos diferentes da vida. Juntos, eles pretendem encontrar uma companheira, nessa jornada eles esbarram em diversos tipos de mulheres.

O reencontro bem humorado e trapalhão de Roberto Guilherme com o humor cínico de Marcos Wainberg - os dois já trabalharam juntos em Diálogos do Pênis - levam ao público 1h45min de risadas.

Agende-se

Mais de Sessenta Tons de Cinza

Quando: domingo, às 18h

Quanto: R$70. Sócios do Clube do Assinante e mais 4 acompanhantes têm desconto de 50% na compra do ingresso antecipado no site Ticket Center

Onde: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América, Joinville)