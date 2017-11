Espetáculo Improvável tem quatro sessões em Joinville neste fim de semana

Clube do Assinante 24/11/2017 | 17h38 Atualizada em

O espetáculo Improvável, da Cia. Barbixas de Humor, será apresentado nesta sexta e sábado no Teatro Juarez Machado, em Joinville. Criado, produzido e encenado pelos atores Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna, o projeto é baseado em jogos de improviso no qual a platéia tem fundamental importância para criação das cenas. Ele está em cartaz desde 2008 mas, como é baseado na improvisação e na interação com o público, cada espetáculo é uma experiência única.

Em cena, um Mestre de Cerimônias convidado explica os jogos de improviso, dá os desafios aos atores e seleciona as sugestões da platéia. Além do mestre de cerimônias, os Barbixas também recebem um ator convidado que irá jogar com eles.

Algumas das apresentações são gravadas para alimentar a websérie do Improvável com mais de quatro milhões de acessos por mês no Youtube. Isso significa mais de 200 mil acessos por dia, ou seja, a cada segundo duas pessoas começam a assistir algum vídeo do espetáculo. Em 2010 entrou para a lista das 100 webséries mais vistas do mundo

Agende-se:

O QUÊ: Improvável, da Cia. Barbixas de Humor

QUANDO: sexta e sábado, dias 24 e 25/11, com sessões às 19 e às 21 horas

ONDE: Teatro Juarez Machado, anexo ao Centreventos Cau Hansen (avenida José Vieira, 315, América)

QUANTO: R$ 70, com desconto de 50% para titular e um acompanhante do cartão Clube do Assinante NSC. Estudantes, idosos e professores da rede pública pagam meia-entrada mediante apresentação de comprovante com foto. Ingressos à venda no site Ticket Center.