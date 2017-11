Confira a programação completa da Festa das Flores

79ª Festa das Flores 14/11/2017 | 10h52 Atualizada em

Durante toda a programação da 79ª Festa das Flores, o público poderá assistir a números de música, dança, teatro, shows de humor, apresentações folclóricas e orquestra sinfônica. Confira:

TERÇA-FEIRA (14/11)

Horário Atração

14h Abertura dos Portões com a Fanfarra da Escola Municipal Karin Barkemeyer

14h E.M. Curt Alvino Monich

14h30 E.M. João Bernardino

15h E.M. Regina Leal

15h30 E.M. Abdon Batista

16h E.M. João de Oliveira

16h15 E.M. Orestes Guimarães

16h30 E.M. Sadalla Amim G1/G2

16h45 CEI Espinheiros

17h Marcelo Show

20h ABERTURA OFICIAL: Grupo Häck’l Buam da Alemanha (cidade de Sontheim an der Brenz - Sul da Alemanha) e Escola Municipal de Ballet da Casa da Cultura

QUARTA -FEIRA (15/11)

Horário Atração

9h Grupo Folclórico Açoriano de Barra Velha

10h Marcelo Show

10h30 Centro Educacional Micherrot

11h Dúnamis Escola de Dança

11h30 Banda Irmãos Radoll

15h Banda Mazera de Nova Trento (SC) confirmada

16h Concurso de Jardins

17h Marcelo Show

18h ARTE MAIOR

19h IMUJOR

20h Show de Marluce Marques – Concerto de Música Clássica

QUINTA -FEIRA (16/11)

Horário Atração

9h30 CAIC Mariano Costa Turma 1

9h45 CAIC Mariano Costa Turma 2

10h E.M. Curt Alvino Monich Turma 1

10h15 E.M. Curt Alvino Monich Turma 2

10h30 E.M. Padre Valente Turma 1

10h45 E.M. Padre Valente Turma 2

11h E.M. Edgar Castanheira

11h15 E.M. Laura Andrade

11h30 E.M. Eladir Skibinski

11h45 Marcelo Show

13h30 E.M.Orestes Guimarães

14h CAIC Francisco

14h15 E.M. Max Colin Turma 1

14h30 E.M. Max Colin Turma 2

14h45 E.M. Max Colin Turma 3

15h E.M.Amador Aguiar Turma 1

15h15 E.M.Amador Aguiar Turma 2

15h BANDA MIRIM DO CORPO DE BOMBEIROS DE JOINVILLE (apresentando-se

concomitante na exposição)

15h30 E.M. Orestes Guimarães

15h45 E.M. João Bernardino

16h E.M. Pedro Ivo

16h30 E.M. Rubens Roberto Schimidlim Turma 1

16h45 E.M. Rubens Roberto Schimidlim Turma 2

17h E.M. Rubens Roberto Schimidlim Turma 3

17h15 E.M. Rubens Roberto Schimidlim Turma 4

17h30 Marcelo Show

18h30 Orquestra da Escola de Música Villa-Lobos/ Escola Municipal de Ballet da Casa da Cultura

20h Concurso Menina Flor

EXTA -FEIRA (17/11)

Horário Atração

9h30 E.M. Luiz Gomes

9h45 E.M.Avelino Marcante Turma 1

10h E.M.Avelino Marcante Turma 1

10h15 E.M.Avelino Marcante Turma 1

10h30 E.M. Eladir Skibinski Turma 1

10h45 E.M. Eladir Skibinski Turma 2

11h E.M. Eladir Skibinski Turma 3

11h15 E.M João Costa

11h30 E.M. Hilda Anna Krisch

11h45 E.E.B. Tufi Dippe

12h Banda Os Veteranos

13h30 Concurso da Rainha da Melhor Idade/ Marcelo Show

14h Banda D’Fiebes de Timbó

18h Escola Casa da Cultura

19h30 Estudio de Dança Primeiros Passos

20h Show de Marluce Marques - Concerto de Música Clássica

SÁBADO (18/11)

Horário Atração

9h30 Fernanda Araujo Escola de Ballet

10h30 Banda Fest Musik

12h30 Meg Band Show

13h30 Banda “A Dama e os Vagabundos”

15h Escola de Dança Justine Remond

16h Dançando Além do CEU/Espetáculo Infância sem trégua de Navegantes

17h Coral da Sociedade Lírica de Joinville

17h40 Grupo Folclórico Germânico Oldenburg

18h Rafael Vieira & dupla Rafaela Antonioli e Fabio Vieira.

19:30h The Heros Band – Lançamento de DVD Troian Studio

DOMINGO (19/11)

Horário Atração

9h Marcelo Show

10:30 Grupo Folclórico Gemânico Windmühle

11:30 Meg Band Show

13:30 Banda NBLA de Balnerário Camboriú

15h Bierband

16h Premiação das Orquídeas

17h Orquestra Prelúdio

19h Concurso da Rainha /Encerramento

3ª JORNADA TÉCNICA

Programação de palestras, oficinas, visitas técnicas e discussões relevantes e atuais para o setor de paisagismo, técnicas de cultivo de flores ornamentais e orquídeas, mercado, agronegócio, floricultura, agricultura orgânica, empreendedorismo e cases de sucesso. Serão realizadas de 15 a 18 de novembro, sempre ministradas por especialistas renomados que abordarão temas como hidroponia, tratamento de esgoto, plantas alimenticias, etc.

A programação completa e as inscrições gratuitas para as palestras estão disponíveis em www.festadasflores.com.br/inscricao.

HORÁRIOS E INGRESSOS:

A 79ª Festa das Flores ocorre de 14 a 19 de novembro, no Complexo Expoville (rua XV de Novembro, 4315 – Glória). Na terça-feira (14/11), os portões abrirão ao público às 14 horas. De quarta-feira a sábado

(15 a 18/11), a festa acontece das 10 às 22 horas, e no domingo (19/11), das 10 às 20 horas.

No primeiro dia do evento, a entrada será gratuita durante todo o período. Nos outros dias, os ingressos custarão R$ 10 (inteira) e R$5 (meia-entrada para estudantes, menores de 10 anos e maiores de 60 anos).

Estacionamento: R$ 15 (para carros e motos); R$ 45 (vans) e R$ 60 (ônibus).

Programação completa pode ser acessada pelo site www.festadasflores.com.br

FEIRA DE ARTESANATO

Festa das Flores reúne artesãos de Joinville e do Brasil com variados itens, de trabalhos manuais, bonecas de pano, brinquedos educativos de madeiras, pinturas de telas, panos de pratos à itens decorativos.

MERCADO DE PLANTAS E FEIRA DE AGROFLORES

Serão aproximadamente, 115 expositores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro de São Paulo comercializando orquídeas, flores, plantas ornamentais, insumos, produtos agrícolas, acessórios e utensílios para jardinagem. Além disso, também haverá a comercialização de produtos coloniais de Joinville diversas outras regiões do Estado.

GASTRONOMIA

Atração sempre requisitada na Festa das Flores, a gastronomia tem espaço especial. Um dos destaques será o restaurante Combray, que vai servir almoço típico alemão e café colonial. De quarta-feira a domingo (15 a 19/11), das 11 às 15 horas, o buffet livre terá tradicionais delícias da culinária germânica, com pratos como: Entebraten (marreco recheado), Einsbein (joelho de porco ensopado), Hackepeter (carne crua temperada), Goulash (carne com legumes ao molho), Medalhas de Alcatra ao Molho de Kochcäse, Mignon de Leitão ao Creme de Pápricas, Fettuccine de Pupunha, Schlachtplatte (refogado de chucrute com salshichas Bock), Spätzle (macarrão alemão), Himmel und Erde (purê de batata com maçã),RotKohl (repolho roxo), além de saladas e sobremesas. E para atender todos os paladares, também há restaurante tradicional, lanches rápidos e food trucks.

Confira a programação completa está disponível em www.festadasflores.com.br.