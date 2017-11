Chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu em toda Santa Catarina em dezembro

Astronomia 30/11/2017 | 18h02 Atualizada em

Também conhecida como estrelas cadentes, o fenômeno astronômico chuva de meteoros poderá ser visto em todo o Estado de Santa Catarina entre os dias 4 e 16 de dezembro. O ápice do evento será na madrugada de 13 para 14. A previsão é do professor de Física Marcelo Girardi Schappo, coordenador do projeto de Observações Astronômicas e Tópicos de Física Moderna do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

O cientista explica que, em alguns períodos do ano, a Terra passa por regiões que coincidem com órbitas de cometas e asteroides. Essas órbitas são sujas, repletas de detritos que se soltam do astro principal e pegam fogo ao entrarem na atmosfera terrestre.

— A interação dessas rochas em alta velocidade e em atrito com a nossa atmosfera faz com que a rocha incinere e forme aquele traço brilhante. É o que forma a chuva de meteoro. O meteoro não é a rocha, mas o efeito atmosférico.

Segundo o professor, nos próximos dias ocorrerá uma das maiores chuvas de meteoros do ano, as Geminídeas, por virem da constelação de Gêmeos. A taxa de visualização dela pode chegar a mais de 100 meteoros por hora. Por isso, pesquisadores do projeto Astro&Física do IFSC irão observar o fenômeno na praia do Novo Campeche, em um evento aberto ao público. No entanto, qualquer pessoa pode ver as estrelas cadentes desde que siga as orientações de Girardi.

Como observar os meteoros?

O mais importante é estar em um lugar com pouca ou nenhuma iluminação artificial. Praias, sítios, campos, mirantes de morros ou em alto mar. É recomendável levar toalha ou cadeira reclinável e ficar deitado para observar os meteoros. Assim não força o pescoço. Seguindo esses passos, é só contar que o céu esteja limpo, sem nuvens.