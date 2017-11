Chaleira elétrica projetada na Udesc para deficientes visuais será exposta em Dubai

Reconhecimento 14/11/2017 | 10h09 Atualizada em

Uma chaleira elétrica projetada para facilitar o cotidiano de pessoas com deficiência visual. Este foi o projeto desenvolvido pela designer Karolina Westfal Buratto para conclusão do curso de Design do Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e que,nesta semana, será apresentado no Global Grad Show - exposição realizada durante a Semana de Design de Dubai, nos Emirados Árabes.

Em sua terceira edição, a mostra reunirá, de 14 a 18 de novembro, 200 projetos inovadores de 43 países e 92 universidades, com curadoria do designer Brendan McGetrick. A Udesc participará do evento pela segunda vez e, neste ano, está entre as quatro universidades da América do Sul participantes, em conjunto com PUC-Rio, PUC-Peru e Universidade Nacional do Mar del Plata, da Argentina.

O professor Elton Moura Nickel, docente no Departamento de Design da Udesc, participará do evento e apresentará o projeto.

— Neste ano, sinto-me muito honrado em poder representar o curso de Design da Udesc, a nossa universidade e o design brasileiro em mais uma edição do evento. O fato de termos mais um projeto selecionado pelo segundo ano consecutivo é uma verdadeira conquista: significa que continuamos neste seleto grupo, entre as melhores universidades de design e tecnologia do mundo — afirma.

Instituições de referência como Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA), Universidade Stanford (EUA), Royal College of Art (Reino Unido), Universidade Nacional de Singapura, Instituto Europeu de Design (Barcelona), entre outras, participam da mostra. Trabalhos de mercados emergentes também estarão em exibição, incluindo projetos de designers baseados na Sérvia, Uganda, Peru, Malásia e Nova Zelândia.

— Pretendemos continuar aproveitando as oportunidades de aproximação com essas outras instituições de renome, ao mesmo tempo em que divulgamos a produção do nosso curso e da nossa Udesc — complementa o professor Elton Nickel.

Vídeo: Projeto de aplicativo para ser conectado com a chaleira, desenvolvido por Karolina Buratto

Chaleira elétrica foi projetada com conceitos do Design Universal

O evento apresentará projetos voltados para o futuro em torno dos temas empoderamento, conexão e sustentabilidade. Em 2016, Karolina Buratto projetou para o trabalho final da graduação em Design Industrial uma chaleira elétrica com base nos principais conceitos de Design Universal, sob orientação dos professores Célio Teodorico e Omar Nuñez Diban.

— Durante o desenvolvimento do meu projeto, a Udesc estava fazendo a seleção para edição do ano passado do GGS [Global Grad Show]. Achei incrível, imaginar que meu projeto se encaixaria em uma das categorias me fez acreditar que a chaleira tinha certa relevância, mas não passou pela minha cabeça que ele poderia estar nesta edição do evento — conta Karoline, que se formou em março deste ano pela Udesc.

Projetada para facilitar a vida diária de pessoas com deficiência visual, a proposta da chaleira recebeu o nome Sense, possuindo design angular, com tampa e cabo que garantem a segurança necessária e a facilidade de uso. A segurança também é observada na escolha dos materiais finais, como a alça de silicone, que isola a temperatura quente. O projeto também prevê tecnologia de aquecimento por indução, melhorando a eficiência do produto e aumentando a satisfação do usuário.

Para melhor controle da chaleira pelos usuários, Karolina desenvolveu um projeto de aplicativo para smartphones e tablets, a ser conectado com o equipamento via bluetooth. A ideia é que o aplicativo permita que o usuário escolha a temperatura ideal para o café ou chá e possa ser utilizado com recursos de acessibilidade presentes nos smartphones.

— É muito gratificante saber que todo esforço despendido para desenvolver a Sense resultou em um projeto com tal relevância, o qual será representado em um evento internacional. Saber que ele pode ser o gatilho para discutir sobre o tema e sobre o desenvolvimento de produtos pensado para pessoas com deficiência, é o que me faz acreditar que ele tenha atingido o sucesso — afirma a designer.

Vídeo: Divulgação do Global Grad Show 2017

Global Grad Show apresenta projetos inovadores

Em 2016 a Udesc foi convidada a participar pela primeira vez do evento, quando apresentou três projetos desenvolvidos no curso de graduação em Design. Neste ano, o curador Brendan McGetrick organizou os projetos com base em sua interpretação de design que enfatiza quatro categorias: inovação que transcende a tecnologia e existe independentemente de riqueza; igualdade sem hierarquia entre universidades, regiões e designers; design universal aberto para todos os tipos de projetos; e impacto no mundo através de soluções para alguns dos problemas mundiais mais urgentes.

— Organizamos o Global Grad Show para ser uma celebração de belas ideias — explica McGetrick.

— Ao apresentar uma seção transversal de programas de design de todo o mundo, tentamos demonstrar como as mentes jovens mais brilhantes estão projetando o futuro — complementa.

O evento, que ocorre no Distrito de Design de Dubai, anuncia neste ano o Progress Prize, prêmio que será atribuído a um projeto em exposição. O protótipo vencedor será selecionado por um júri internacional das áreas de jornalismo, design, inovação e investimento e que demonstre a originalidade da ideia, impacto social, relevância internacional e viabilidade.

