Cerca de 8 mil pessoas passam por evento de cultura japonesa em Joinville

Como se saídos das telas da TV e das páginas das revistas, uma série de personagens desfilaram pela região central de Joinville neste fim de semana. Eram os participantes do 7º Hanamachi, evento de cultura japonesa que há anos reúne milhares de pessoas na cidade, muitas delas vindas de outros municípios catarinenses e do Paraná. Neste ano, pela primeira vez, o evento ocorreu no Centreventos Cau Hansen, dividindo suas atrações pela arena multiuso, o Teatro Juarez Machado, as salas do Centro de Convenções Alfredo Salfer e o Expocentro Edmundo Doubrawa.

O evento oferece muito mais do que encontros de cosplayers (pessoas que se fantasiam de personagens, geralmente buscando ser o mais fiel possível na representação): houve palestra com dubladores de filmes e seriados famosos, jogos de mesa, grupo de steam, disputas de videogames e RPG, torneios online, oficinas de desenho e toy art, bandas de J-rock e aula de artes marciais, além de concursos de cosplay e karaokê.

Camila Bruch, 20 anos, investiu cerca de R$ 450 para "transformar-se" na Emilia, uma das protagonistas da light novel Re:Zero. Ela veio de Bombinhas para unir-se a outros "personagens" da história.

— É um hobby, uma forma de diversão. Aqui, a gente revê os amigos e sempre faz novas amizades — explica a jovem.

Como o evento terminou às 20 horas, o organizador do Hanamachi, Roger Bezerra Cândido, ainda não tinha a contagem oficial de público, mas ele estima que pelo menos oito mil pessoas passaram pelo evento nos dois dias. No domingo, com menor adesão por causa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prova feita pelo perfil principal dos participantes — jovens de 16 a 20 anos.

Segundo Roger, o novo local dividiu opiniões, mas a aposta da organização é mantê-lo no Centreventos Cau Hansen. Em edições anteriores, o Hanamachi ocorreu em instituições de ensino como o Colégio Elias Moreira e a Faculdade Cenecista de Joinville.

— Em uma escola ou faculdade, há a vantagem da estrutura, com salas climatizadas, telas de projeção... Mas, ao mesmo tempo, dava um clima colegial, amador. Ter o evento no Centreventos gera uma imagem mais sólida — avalia o idealizador do Hanamachi, que também apontou a localização central e o maior período para montagem e desmontagem do evento como pontos positivos.

Confira imagens do evento neste domingo:

Viviane, de Curitiba, faz cosplay do game Final Fantasy Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Carolina, de Curitiba, também faz cosplay de personagem do game Final Fantasy Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Lucas e Luiz planejam as fantasias para sempre representarem protagonista e antagonista, como o Alladin e o Zafer do desenho da Disney Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Michel e Julia moram em cidades diferentes, mas ficaram amigos em eventos de cultura japonesa, que viraram ponto de encontro da amizade Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Felipe e Fábio ficaram amigos na edição do ano passado depois de escolherem o mesmo (anti) herói como personagem para representar Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Grupo inspirou-se em história de light novel japonesa para os cosplays Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia