Cerca de 400 tatuadores participam da 5ª Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville

A cidade de Joinville sedia dos dias 10 a 12 de novembro o segundo maior evento de tatuagem da América Latina. Pelo menos 400 artistas de várias partes do mundo apresentarão seus trabalhos e participarão de workshops e competições, na 5ª edição da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville, no Centreventos Cau Hansen. A estimativa é de que um público de 15 mil pessoas passe pelo evento.

Para esta edição, um dos destaques é o neozelandês Steve Butcher, conhecido mundialmente pelo talento no hiper-realismo e por tatuar imagens de jogadores da liga norte-americana de basquete (NBA), como Magic Johnson, Kobe Bryant, Michael Jordan e James Harden. Também tem em seu acervo realismos de Michael Jackson e de Silverter Stallone, bem como outras personalidades artísticas de renome mundial. Ele ministra seminário (com vagas esgotadas) e estará com um stand para tatuagem.

O espanhol Andry Sanches, vencedor do prêmio Best of Show, promovido na Convenção de Tatuagem de Amsterdam em 2016, é outra presença em Joinville. Hankey Jee (Holanda), Jeff Farmer (Nova York) e Nikolai Bullet (Portugal) integram o time de tatuadores de grande projeção internacional e que irão compartilhar as tendências da tatuagem no Cau Hansen.

“Teremos outros grandes talentos na arte da tatuagem e estamos ansiosos porque a reunião de grandes profissionais dessa arte milenar promove não só a tatuagem, mas oportuniza ao público acesso a trabalhos de muita qualidade. Cada vez convivemos menos com o preconceito porque os profissionais estão cada vez mais engajados em crescer e aprimorar sua arte”, comenta Sandro Maga Tattoo, organizador do evento.

Tatuagem com bambu

Um dos tatuadores mais conhecidos do Brasil, Toshio Shamada, participa do evento aplicando o Tebori, tradicional técnica japonesa que surgiu no final do século 18 e que consiste em usar várias agulhas de aço enfileiradas, presas a uma haste de bambu, madeira ou marfim, fazendo a tatuagem de forma totalmente manual. Com mais de 30 anos de carreira, o trabalho de Shimada tem grande influência nas lendas do folclore japonês e asiático. Entre suas referências artísticas estão nomes como Salvador Dalí, Pablo Picasso e o artista japonês Katsushika Hokusai.

"Nosso país e Santa Catarina têm muitos profissionais talentosos e que estarão participando nestes três dias da convenção. O público deve aproveitar esta oportunidade. No site do evento é possível ter acesso à lista completa dos tatuadores participantes”, comenta Maga.

Concursos de beleza

A mais bela tatuada do país será escolhida no concurso Musa Brasil Tattoo, que será realizado no sábado, 11 de novembro. O título será disputado por 13 candidatas que além de beleza terão que mostrar atitude, ousadia, simpatia, além das tatuagens. A vencedora será premiada com vários brindes, sessão fotográfica, tatuagem do renomado Theo Pedrada e uma viagem para Lisboa/Portugal. A madrinha do concurso é a DJ Sabrina Boing Boing.

Com rostos angelicais, ares clássicos e retrô, 10 candidatas vão disputar a faixa de Miss Pin-Up 2017, no domingo, 12 de novembro. O concurso é realizado desde a primeira edição da Convenção em Joinville. A vencedora recebe brindes e uma viagem para Porto Seguro/BA.

Mais atrações

Quem participar da 5ª Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville poderá conferir exposições de arte, de carros e de motos customizadas. Premiados por diversas vezes no Festival de Dança de Joinville e em outros importantes campeonatos, o grupo Maniacs Crew apresentará danças urbanas. O grupo Zabai que traz o ritmo tribal dance também é presença confirmada na Convenção.

A atração nacional ficará por conta do rap, escritor e ativista Eduardo Taddeo. Ele é considerado um dos melhores rappers do Brasil e foi um dos líderes do influente grupo Facção Central. Atualmente está em carreira solo com o álbum A Fantástica Fábrica de Cadáver. Guerreiro Poeta e a banda Symmetrya também integram as atrações musicais.

Excêntricos

Cruella e Johnny Falbo, considerado um dos casais mais exóticos da América Latina, participam do evento. Reconhecidos pela criação dos próprios personagens, eles têm vários piercings e algumas modificações pelo corpo. Cruela tem caninos avantajados e definitivos e Johnny tem a língua bifurcada e implantes na cabeça. O artista do movimento punk Zombie Punk, que além das tatuagens, tem piercings e outras intervenções no corpo como escarificação (série de arranhões ou pequenas incisões na pele) e bifurcação na língua também tem presença confirmada.

Concurso de tatuagem

A 5ª edição da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville traz o concurso de tatuagem em 21 categorias: Série de Desenho Preto & Branco, Série de Desenho Colorido, Old School, Caligrafia, Costas, Oriental, Bio-mecânico, New School, Tema Brasileiro, Colorido, Comics, Neo Tradi, Portrait, Preto e Cinza, Tribal/Maori, Realismo, Pontilhismo, Melhor do Evento, Melhor Procedimento Piercing, Melhor Máquina de Tatuagem e Melhor Stand Decorado.

O grupo de jurados é formado por Guinnar Quispe, Luiz Fonsecart e Christiam Arae, tatuadores reconhecidos pelos seus trabalhos. “Cada um com seu estilo, mas todos com um grande talento no que fazem. Desta forma buscamos um julgamento democrático. O que está em jogo não é o melhor e sim a evolução artística, pois na arte estamos sempre aprendendo algo novo”, declara Maga Tattoo. Os prêmios variam desde troféus, kits e máquinas de tatuagem e stands para a próxima edição do evento.

Workshops

No dia 9 de novembro é realizado o workshop Black in Gray, com Nikolai Bullet. Nascido na Bulgária e atuando em Lisboa, o artista é referência em tatuagens pretas e cinzas com muito fotorrealismos. O valor para participar dessa atividade é de R$ 500.

Ronaldo Sampaio (São Paulo), Thiago Oliveira (Curitiba) e Brian Skellie (EUA e França) que atuam há anos com Body Piercing participam nos dias 10 e 11 de novembro de workshop para perfuradores corporais profissionais. Inscrições no 1º lote a R$ 500.

Em um Workshop voltado para donos de estúdios, tatuadores e piercers. Fabrício Cardoso fala sobre Biosegurança.

Também haverá workshop gratuito sobre Montagem, Regulagem e Manutenção de Máquinas para Tatuagem. A palestra será com Rock Hudson, da RH Machines.

Luiz Rogério, diretor da marca Nativus Care, abordará o tema A importância do Uso dos Cosméticos na Tatuagem. Lesões na pele, fases da cicatrização e durabilidade da tatuagem serão alguns dos pontos tratados.

Horários e Ingressos

A 5ª Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville inicia na sexta-feira (10/11) às 13 e encerra às 22h. Sábado e domingo (11 e 12/11), começa às 11 e fecha às 22h. Os ingressos custam R$ 15 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) ou R$ 20 sem contribuição social. Ingressos antecipados por R$ 10, até 30/10 no Maga Tattoo Shop ou www.loopticket.com.br.

Serviço:

O quê: 5ª Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville

Quando: 10 a 12 de novembro (sexta a domingo)

Horário: sexta das 13 às 22h – sábado e domingo das 11 às 22h

Local: Centro de Eventos Cau Hansen - Rua Ottokar Doerffel, 1733, Anita Garibaldi, Joinville.

Ingressos: R$ 15 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) ou R$ 20 sem contribuição. Ingressos antecipados por R$ 10, até 30/10 no Maga Tattoo Shop ou www.loopticket.com.br.

Alimentação: praça de alimentação com food trucks

Classificação: a entrada de menores é liberada ao evento desde que acompanhado de pais e/ou responsáveis. Tatuagens e piercings só podem ser feitas em maiores de 18 anos.