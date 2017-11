Bolshoi apresenta espetáculo ¿O Quebra-Nozes¿ em Joinville

Apresentação 06/11/2017 | 10h45

No dia 8 de novembro, às 20h, no Teatro Juarez Machado, acontece o espetáculo Gala Gidion Bolshoi Brasil, o último de 2017. O projeto "Gala Amigos" teve a missão de proporcionar espetáculos de qualidade a preços acessíveis para Joinville e região. Dessa forma, sete apresentações já foram realizadas, oportunizou a formação e projeção cênica dos alunos e bailarinos e movimentou o cenário cultural da cidade, lotando o teatro em todos os espetáculos. Os ingressos custam R$30,00 e estão à venda no site www.ticketcenter.com.br e na secretaria da Escola Bolshoi.

Para encerrar as apresentações com chave de ouro, cerca de 80 alunos e bailarinos sobem ao palco e dançam fragmentos do renomado ballet "O Quebra-Nozes".

A história inicia em clima de natal, quando a pequena Marie ganha um boneco Quebra-Nozes e se diverte com as outras crianças durante a ceia de natal. Depois da festa, Marie vai dormir, e a partir daí, a magia toma conta do balé. Com essa temática fascinante, o balé é tradicionalmente encenado na época natalina e resgata em muitas pessoas o espírito sonhador e aventureiro de uma eterna criança. No segundo momento, Marie e o Príncipe "Quebra-Nozes" iniciam uma viagem pelo reino encantado, onde bonecos de várias nações ganham vida e comemoraram a chegada do jovem casal em uma grande festa com danças típicas de diversos países.

Foto: Divulgação / Divulgação

Formação de Plateia

Na tarde do dia 8 de novembro, às 15h, no Teatro Juarez Machado, a Escola Bolshoi apresenta o espetáculo gratuito de "Formação de Plateia". Crianças da rede pública de Joinville, Centro de Educação Infantil e Escolas de Dança, já agendados previamente com a instituição, vão prestigiar um lindo espetáculo preparado especialmente para a ocasião, também promovido pela Gidion. Na formação de plateia há uma interação com o público visando estimular o gosto pelas artes e o hábito de frequentar o teatro. Através desses estímulos e reflexões, a plateia se familiariza com a linguagem cênica.

Gidion

Para comemorar os 50 anos de fundação, a Gidion apoia a Escola Bolshoi para esta apresentação. Sua história de trabalho já soma mais de quatro décadas buscando sempre modernizar seus recursos e capacitar seus profissionais para garantir a qualidade dos serviços de transporte urbano e de fretamento. Operando na zona sul de Joinville, a Gidion conta atualmente com 166 veículos, percorrendo cerca de 846 mil km/mês em aproximadamente 4.230 horários de ônibus distribuídos em mais de 117 itinerários.

Projeto referência em educação, cultura e cidadania

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é um projeto cultural em pleno desenvolvimento, cuja grandeza se verifica pela extensão social, dimensão cultural e pela abrangência educacional que alcança com seus propósitos e atividades. Uma verdadeira ponte cultural entre o Brasil e a Rússia. Instalada na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, desde 15 de março de 2000, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única extensão do Teatro Bolshoi no mundo e pela primeira vez, o Teatro transfere a outro país o método de ensino de balé que o tornou uma das mais respeitadas instituições do mundo. Buscando a melhor formação, garante o acesso de crianças ao mundo da cultura, ampliando seus horizontes. A sua missão é formar artistas-cidadãos, promovendo e difundindo a arte-educação. Com 17 anos de implantação no Brasil, a primeira Escola do Teatro Bolshoi, educa 228 alunos, vindos de 22 Estados Brasileiros e 2 países. A instituição concede 100% de bolsas de estudo para todos os alunos do curso técnico.

Serviço

Gala Gidion Bolshoi Brasil

Quando: 8 de novembro

Local: Teatro Juarez Machado

Valor: R$ 30 inteira, R$15,00 meia entrada (para estudantes, idosos e professores com comprovante)

Ingressos: www.ticketcenter.com.br e recepção da Escola Bolshoi