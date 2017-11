Beyoncé é a mulher mais bem paga da música em 2017

Poderosa 21/11/2017 | 14h14 Atualizada em

A cantora Beyoncé foi a mulher mais bem paga da música em 2017, segundo a lista anual da Forbes divulgada na segunda-feira (20). Ultrapassando a britânica Adele e a estrela pop Taylor Swift, a artista do álbum Lemonade ganhou cerca de US$ 105 milhões com vendas de discos e a turnê Formation.

Adele, que lançou o álbum 25 quebrando o recorde de vendas em sua primeira semana nos Estados Unidos em 2015, ficou em segundo lugar com estimados US$ 69 milhões. Taylor, a líder da lista do ano passado com ganhos estimados em US$ 170 milhões, ficou com US$ 44 milhões desta vez, apesar de ter concluído sua turnê 1989.

A canadense Céline Dion ficou com o 4º lugar, com US$ 42 milhões, depois de ter feito uma pausa temporária após a morte de seu marido Rene Angelil em janeiro de 2016.

As mulheres mais bem pagas da música em 2017

1º – Beyoncé (US$ 105 milhões)

Foto: WILTON JUNIOR / Estadão Conteúdo

2º – Adele (US$ 69 milhões)

Foto: Reprodução

3º – Taylor Swift (US$ 44 milhões)

Foto: Sarah Barlow / Universal

4º – Céline Dion (US$ 42 milhões)

Foto: Facebook / Reprodução

5º – Jennifer Lopez (US$ 38 milhões)

Foto: Jason Merritt / AFP

