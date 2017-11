Baseado em quadrinhos da Marvel, "Inumanos" estreia na TV nesta terça-feira

HQ na telona 13/11/2017 | 15h54 Atualizada em

Os Inumanos são bem populares no mundo dos quadrinhos desde 1965, ano em que foram criados pelo americano Stan Lee — o mesmo que desenvolveu X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e tantas outras histórias de sucesso. Mas nunca foram conhecidos na TV. Um fato que mudará no Brasil a partir desta terça-feira (14), às 21h, quando o canal pago Sony estreará a adaptação televisiva desse clássico dos gibis da Marvel.

Em oito episódios, três deles exibidos em sequência, já na primeira noite, cada um com uma hora de duração, o telespectador conhecerá a saga da família real da cidade lunar de Attilan. O rei Black Bolt (Anson Mount) não fala, porque sua voz tem poder devastador e faz com que ele se comunique basicamente por expressões faciais e olhares. A esposa, a rainha Medusa (Serinda Swan), guarda em suas longas e ruivas madeixas uma força capaz de estrangular alguém. E o irmão do rei, Maximus (Iwan Rheon), pertence à linhagem real, mas não guarda nenhum dom sobrenatural.

A origem dos inumanos é um tanto complexa. Há milhares de anos, houve uma guerra entre os extraterrestres Kree e Skrull. Alguns Kree buscaram refúgio na Terra, onde se descobriram mais fortes, mas notaram que sua evolução havia parado. Os cientistas, então, fizeram experimentos genéticos com outras raças, incluindo os próprios humanos. Surgiram daí os inumanos, que desenvolveram tecnologia avançada e, com mutagênese, conquistaram poderes especiais.

No cerne da trama está o embate entre Bolt e Maximus. O primeiro é obrigado a fugir para a Terra depois que Maximus dá um golpe e assume o controle de Attilan. Bolt vai parar no Havaí, com a ajuda de Lockjaw, um cão que tem a habilidade do teletransporte.

Foto: Marvel Television / Divulgação

— É importante dizer que meu personagem parece, em um primeiro momento, ser o grande vilão. Mas não é. Maximus quer melhorar as condições dos humanos que vivem na lua como mineiros. Ele ameaça o reinado porque não concorda com a forma como Black Bolt conduz a situação. ê um antagonista — explicou o ator galês Iwan Rheon, em entrevista ao site americano especializado em entretenimento IMDB.

Sobre as semelhanças entre Maximus e seu papel mais famoso, o desequilibrado Ramsay Bolton, de Game of Thrones, Rheon é categórico:

— Maximus, definitivamente, não tem nada a ver com Bolton.

Além da disputa entre os dois irmãos — um superpoderoso e um humano revolucionário — e de ser uma versão aguardada da saga de Stan Lee, há outros trunfos de Inumanos que podem ajudar a alavancar a audiência no Brasil. O criador da série, Scott Buck, que tem no currículo atrações como Dexter, Roma e A Sete Palmos, acredita que as cenas filmadas no paradisíaco Havaí serão um atrativo à parte. E, segundo informações de Buck para o site Collider, a produção se encaminha para ter, pelo menos, mais duas temporadas.

Personagens

Gorgon

Comandante da guarda real, tem, no lugar dos pés, cascos poderosos que abalam o chão das imediações.

Karnak

Especialista em descobrir os pontos mais frágeis de estruturas complexas e destruí-las com precisão.

Raio Negro

O rei e o mais poderoso dos Inumanos. O mais leve sussurro de sua voz tem grande poder de destruição.

Medusa

A rainha que muitas vezes age como porta-voz do silencioso marido. Seus cabelos são como fortes tentáculos.

Cristalys

Irmã de Medusa, tem o poder de controlar os quatro elementos. Seu papel na série é uma incógnita.

Maximus

O irmão de Raio Negro tem poderes persuasivos e lidera um golpe contra o rei na cidade de Attilan.