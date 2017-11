Bailarinos e personagens infantis fazem visita especial ao Hospital Infantil de Joinville

Solidariedade 06/11/2017 | 20h02 Atualizada em

Aos quatro anos, Vitor Gabriel Muniz da Silva, está internado há poucos dias no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria em Joinville. Por causa de uma pneumonia, o garotinho ainda deve permanecer na unidade por alguns dias. A rotina hospitalar seguia a mesma habitualidade, até que ele viu surgir vagarosamente na porta do quarto o personagem infantil favorito: o Homem-aranha. Imediatamente, Vitor pulou da cama e foi ao encontro do herói, sem esconder o entusiasmo.

— Ei, Homem-aranha! Vem cá ver meus bonecos, vem. Eles estão todos aqui 3 exclamou, puxando o herói para dentro do quarto, mostrando a área de recreação temporária que montou ao lado da cama.

Além do herói dos quadrinhos, outros personagens infantis brincavam com os pequenos pacientes entre os corredores da unidade. Eles vieram acompanhando os bailarinos da Cia. Jovem do Teatro do Bolshoi. As coreografias de balé, no palco improvisado no meio dos quartos, arrancaram olhares de admiração entre os pequenos pacientes.

A ação abriu a programação da Mostra de Dança Infantil A Noite É uma Criança, que acontece neste fim de semana em Joinville. O evento irá reunir cerca de 1.200 bailarinos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eles se apresentarão nas modalidades balé, danças populares, danças urbanas, estilo livre, jazz e sapateado. A mostra já está na 5ª edição no município.

Para a Supervisora de ações sociais do Hospital, Quésia de Araújo Grellmann, ações desta natureza proporcionam uma quebra na rotina hospitalar, beneficiando os pacentes.

— As atividades culturais que fazem parte da programação da Mostra de Dança A Noite É uma Criança irão proporcionar ao Hospital Infantil uma mudança na rotina de pacientes e acompanhantes, que se mostra muito benéfica e colabora para amenizar as situações de ansiedade que são comuns ao ambiente hospitalar — esclarece.

Alegria ajuda no tratamento

Bailarinos apresentaram coreografias nos corredores do Hospital Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

A apresentação nos corredores do Infantil também promovem o bem estar dos pequenos pacientes, contribuindo para que o dia no hospital fique um pouco mais leve. Para o pai do menino fã do Homem-aranha, Sidnei da Silva, ter a oportunidade de assistir apresentações de dança dentro do ambiente hospitalar contribui e muito para o sucesso no tratamento da criança. Desfrutando da visita do herói, o pai ainda aproveitou para puxar — de leve — a orelha do filho.

— Ele não está comendo direito aqui no hospital, sabia Homem-aranha? Mas, para ser herói tem que comer bem né? — perguntou. Com o sinal afirmativo do personagem, Vitor seriamente prometeu que iria se alimentar bem para sair rapidamente e forte do Hospital Infantil.

Assim como Vitor, outras crianças foram até o corredor com os olhos curiosos para ver as apresentações. Taylor Soares, de um ano e cinco meses, não conseguia tirar os olhos das cores do figurino dos bailarinos. Além disso, os dois personagens prediletos dele estavam no local. O bebê está internado por causa de uma pneumonia e, segundo a avó Margarida Soares, ele adora a dupla Minnie e Mickey. Essas intervenções artísticas colaboram para a cura, porque deixam a rotina hospitalar mais leve.

— Preparamos esta ação no Hospital Infantil porque acreditamos que a dança tem o poder de transformar a vida das crianças de várias formas, inclusive contribuindo para a recuperação desses pacientes — comenta Deivison Garcia, produtor da mostra, corroborando com a opinião da avó de Taylor.

Serviço:

O QUÊ? Mostra de Dança Infantil A Noite É uma Criança

QUANDO: de 9 a 12 de novembro

ONDE: Teatro Juarez Machado, endereço: avenida José Vieira, número 315, América.

QUANTO: R$ 30 – promocional/antecipado (veja onde adquirir no site); R$ 40 - inteira e R$ 20,00 – meia -entrada.